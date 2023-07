Puigdemont, després de perdre la immunitat: «El retorn està tan lluny o tan a prop com abans»

Carles Puigdemont i Toni Comín, aquest dimecres a Brussel·les. Foto: Junts

Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, ha posat com a exemple la detenció de Puigdemont a Alemanya el març del 2018 per tenir ànim de revertir la situació. Boye ha indicat, a banda, que hi ha algunes consideracions de la sentència que són "preocupants", i al mateix temps ha constatat la dificultat de defensar un "grup objectivament identificable" com el que formen els dirigents independentistes. Ara s'obre un nou front al TJUE que es pot allargar fins l'any vinent.

. Aquesta és una de les frases més destacades que ha pronunciat aquest dimecres l'expresident Carles Puigdemont en la roda de premsa posterior a la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que ha avalat la retirada de la immunitat parlamentària de l'expresident, dei de. Puigdemont ha remarcat que als tres se'ls persegueix per "raons polítiques", ha indicat que no s'han beneficiat de cap "pacte" amb l'Estat -com la reforma del codi penal- i que mantindrà les "conviccions" fins al final. També ha considerat una "broma" que el president de la comissió que va tramitar el suplicatori hagi quedat avalat pel TGUE. La decisió es recorrerà al(TJUE)."Presentarem recurs el més aviat possible i de la manera més ambiciosa possible. La sentència dona escletxes per construir un relat d'apel·lació", ha assenyalat Puigdemont, que ha emmarcat el cas en la necessitat de protegir els "dissidents". "Es tracta de no patir casos d'assetjament polític per. La nostra defensa no serà per la nostra situació, sinó també com a europeus preocupats per derives al continent que limitinper motius polítics. Això és el que està en joc", ha indicat l'expresident català.Toni Comín ha remarcat que haver guanyat no hauria suposat "tornar a Catalunya de manera immediata", i ha puntualitzat que el revés d'aquest dimecres. "Guanyar era important en termes polítics, perquè hauria implicat que la justícia europea hauria dit que Espanya té falta de respecte en termes democràtics i d'estat de dret", ha reflexionat. "Tenim la màxima determinació per anar al partit de tornada davant del TJUE. Té una responsabilitat més forta pel que fa als drets fonamentals", ha insistit l'exconseller.Siemet una nova euroordre, hauria de demanar un nou suplicatori, segons Comín. "Tenim dos partits, un a curt termini que té una virtualitat política de portar el cas al Parlament Europeu, i un altre al TJUE", ha insistit Comín.ha indicat que la decisió sobre la immunitat és un "final d'etapa" que retrata una "fugida d'estudi". "La persecució judicial de l'independentisme no s'acabarà fins que no siguem un estat independent. No hi ha cap acord amb cap partit espanyol que no sigui, en el fons, una rendició.", ha indicat per desmentir que amb les "tàctiques judicials" no n'hi ha prou per "alliberar el país".

