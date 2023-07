La Terra encadena els dos dies més calorosos de la història

Rècord de l'any passat

L'advertiment de l'ONU

Impacte

Les pitjors previsions s'estan complint. La Terra ha viscut aquesta setmana els(o si més no d'ençà que hi ha registres). Concretament, eles va superar per primera vegada el llindar dels 17,0 ºC, però l'endemà es va fregar els 17,2. L'escalfament global i el fenomen del, que aquest dimarts l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) en va certificar l'inici Els rècords assolits aquest dilluns 3 de juliol () i dimarts 4 de juliol () han batut l'assolit el 24 de juliol del 2022 (16,92 ºC), segons dades de lanord-americana. Anteriorment, el dia més càlid s'havia produït l'en la darrera vegada que es va produir el fenomen del Niño.En aquesta ocasió la temperatura mitjana del planeta s'ha vist arrossegada peals sud dels Estats Units, al nord d'Àfrica –el Marroc ha vist aquests dies superats els seus rècords de calor- i també registres anormalment alts en parts de la Xina. A l', a més, mai havia fet tanta calor un mes de juliol (8,7 ºC).L'impacte del Niño –i l'escalfament global- pot provocar que els dos rècords d'aquesta setmana no siguin els únics d'aquest estiu i que la temperatura mitjana de planeta pugui encara assolir pics més elevats.Els registres d'aquests dies fan bons els pronòstics de l'OMM, l'agència de Nacions Unides de clima i meteorologia, que advertia que les temperatures globals durant els pròxims cinc anys assoliran nous màxims històrics . En aquest sentit, apuntaven que la influència del Niño situaria –en un 66% de possibilitats- aquest valor per sobre de l'augment d'1,5 graus que marca l'Acord de París.

