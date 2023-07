La Generalitat anuncia un pla per limitar els lloguers de temporada que disparen el preu de l'habitatge

95m2, 3 hab... ... al Baix Guinardó... 3.200€/mes pic.twitter.com/LmLuduwnDv — Anna Pazos (@annapazos) June 28, 2023

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciat un nou pas en l'exercici de les competències catalanes en matèria d'habitatge:, la via escollida per una part important del sector immobiliari per disparar preus en habitatges d'ús habitual i reduir els drets dels llogaters . Aquesta eina del contracte temporal, a més, ha quedat fora de la regulació de lloguers proposada a la llei estatal d'habitatge. Per això, Capella, en comissió parlamentària, ha promès que "el Govern de Catalunya no permetrà la utilització dels lloguers de temporada de forma fraudulenta i que siguin la fórmula per burlar la limitació del preu del lloguer".El mecanisme escollit per l'executiu de Pere Aragonès per regular els lloguers de temporada, però, serà una nova normativa catalana en forma de llei. Així, la màxima responsable del Departament de Territori ha explicat que la intenció és. La clau és evitar que els propietaris de pisos imposin lloguers temporals -d'un màxim d'onze mesos i sense cap limitació de preu- per saltar-se la nova llei estatal que Catalunya vol desplegar pròximament. El mètode escollit per tramitar aquesta nova norma catalana és la. Un text legal, però, que acabarà de negociar-se amb el sector.Sigui com sigui, aquesta era una de les peticions més habituals dels moviments socials -i en concret del Sindicat de Llogateres- des de fa anys, però també ERC, EH Bildu o Unides Podem havien volgut que s'incorporés a la norma estatal . S'hi haurien trobat reticències socialistes, però. Ara, doncs,per limitar aquest ús fraudulent que dona peu a vulneracions de drets i augmenta el preu de l'habitatge, en plena emergència habitacional.En aquesta matèria, s'ha fet habitual que, a banda que cada vegada més immobiliàries opten per oferir serveis de lloguer de temporada, més llogaters denuncien anuncis de pisos amb mensualitats lluny de la butxaca mitjana de la ciutadania, especialment a zones com Barcelona. Casos que exposen ofertes com la d'. I s'insisteix que és un lloguer per mesos. És a dir, que no té llicència turística, però que també es manté lluny del mercat habitual dels lloguers de cinc o set anys.Al Parlament, però, encara hi ha hagut una segona declaració d'intencions, també vinculada a l'habitatge. En aquest cas, en coincidència amb el turisme. "Us anuncio la voluntat de tirar endavant, ha abordat Ester Capella en la mateixa Comissió de Territori.Aquest camp de batalla l'havien posicionat mediàticament els comuns darrerament , que van portar al Parlament la voluntat de fer canvis legislatius que acabessin amb les llicències actuals de-que són a perpetuïtat, no caduquen mai- i que suposessin a la pràctica una reducció massiva delsque hi ha actualment a Catalunya.Tot i que no s'ha donat cap detalla afegit del mecanisme d'aquesta regulació del Govern, o de l'ambició del pla, la consellera del ram ha insistit que volen. Especialment, allà on hi ha "tensions de preus i no es garanteix una dotació suficient d'habitatge de lloguer per satisfer les necessitats de la població resident".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola