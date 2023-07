El PSC guanyaria clarament les eleccions al Congrés a Catalunya, segons el CEO

El, per davant d'ERC, Junts i PP. Així ho apunta el segon baròmetre del, fet pública aquest dimecres, segons el qual els socialistes aspiren a obtenir entre 16 i 18 diputats a les estatals del 23 de juliol, clarament per damunt dels 12 del 2019.Per darrere,cauria dels 13 que va obtenir llavors fins a una forquilla d'entre 8 i 10. Es, que n'aconseguiria entre 7 i 9 -molt similar als 8 del 2019-,, que pujaria de 2 a entre 6 i 8. Al seu torn, elscaurien dels 7 diputats obtinguts fa quatre anys fins a 2-4,retindria els seus 2 o en sumaria un altre i latambé podria mantenir-ne 2 o quedar fora.En canvi,, si bé els socialistes van una mica per davant en percentatge de vot. Per la seva banda, Junts milloraria expectatives respecte anteriors baròmetres, però igualment cauria dels 32 actuals fins a entre 25 i 30., de 3 a 13-17, per davant de la CUP i els comuns, tots dos amb entre 7 i 11. Finalment, Vox podria perdre entre un i cinc dels 11 que va aconseguir el 2021 i Cs quedaria fora del Parlament.El treball de camp de l'enquesta del CEO es va fer just després de les eleccions municipals,a domicilis catalans. El primer dia d'aquest període és quanva anunciar que avançava les eleccions espanyoles al 23 de juny, però molts enquestats van respondre encara sense saber s'hi Sumar i Podem es presentarien junts, si la CUP hi tornaria a concórrer o si l'ANC defensaria l'abstenció o el vot nul.De fet, el director del CEO,, ha explicat que, durant el treball de camp, elde vot a mesura que passaven els dies i, en canvi, la del PP era descendent. Sigui com sigui, el bon resultat del PSC al Congrés respon a que és capaç de recollir exvotants tant d'ERC com de Junts, comuns, PP o fins i tot Vox. Igualment, Muñoz destaca que torna a, ja que molts electors de forces independentistes com ERC o Junts en uns comicis al Parlament ho farien pel PSC a les espanyoles.Pel que fa a la, al capdavant se situen, amb un 4,8,-aquest darrer, amb força menys coneixement-. Superen(4,5),(4,4),(4,2),(4) o(3,7). Clarament per sota, se situen els líders de la dreta espanyolista:(2,3),(2,2),(2),(1,7).Curiosament,, mentre que un 5% s'hi apropa, un 5% s'equivoca i el 45% no ho sap. El cas de Salvador Illa, però, és pitjor, ja que tan sols un 20% sap dir el seu nom com a

