Puigdemont perd la immunitat: la justícia europea avala el suplicatori del Parlament Europeu

Obre la porta a noves euroordres

Situació incerta

El(TGUE) ha dictat sentència aquest dimecres sobre la demanda pel suplicatori que va concedir all'any 2021 i que va suposar aixecar la protecció de Puigdemont,per poder tirar endavant la tramitació de les euroordres. El TGUE ha desestimat aquesta demanda i ha avalat aquell procediment, una decisió que suposa validar la retirada de lacom a eurodiputats. Això deixa els dirigents independentistes en una situació incerta, perquè obre la porta a la possibilitat que el jutge Pablo Llarena emeti noves ordres de detenció -la defensa creu que ho farà en les properes hores o dies-, però els advocats creuen que tindrien poc recorregut. La qüestió de la immunitat és una de les peces clau de l'. El tribunal també ha desestimat la demanda sobre la protecció de la immunitat.En un comunicat, el TGUE. Pel que fa a la primera sentència, sobre la decisió de David Sassoli de no protegir la immunitat dels eurodiputats, el tribunal diu que la decisió d'empara no produïa efectes jurídics i que per tant no era recurrible. Era una decisió previsible, tenint en compte que el TGUE ja s'ha posicionat en aquesta línia en resolucions anteriors sobre independentistes.Pel que fa a la segona sentència, la del suplicatori, el tribunal rebutja el recurs dels eurodiputats de Junts. Nega que el procés contra l'1-O s'obrís per perjudicar la seva activitat com a parlamentaris -va començar el 2017, van ser processats el 2018 i no es van convertir en eurodiputats fins al 2019- i que s'hagi vulnerat la imparcialitat del procediment, i avala que el ponent formi part del mateix, així com que en un sol procediment es fessin tres suplicatoris.La decisió del TGUE, on els independentistes no acostumen a obtenir victòries importants, es pot recórrer al(TJUE), on sí que se'ls ha donat la raó en més d'una ocasió. Un exemple d'això és, precisament, sobre la immunitat. Quan el Parlament Europeu va aixecar la protecció als exiliats, i davant del risc de ser detinguts, els advocats van demanar recuperar-la de manera cautelar mentre es resolia el recurs contra el suplicatori. El TGUE ho va descartar, però més tard el TJUE va donar-los la raó, i per això fins ara han estat protegits per moure's per Europa. L'alt tribunal va plantejarde diversos membres de la comissió que va tramitar el suplicatori, un argument que podria mantenir d'aquí a uns mesos.Aixecada la immunitat, la defensa té clar que Llarena trigarà poques hores a emetre noves euroordres. Ara bé, els advocats també sostenen que aquestes no tindrien recorregut. Per què? L'advocat de Puigdemont,, argumenta que el suplicatori es va demanar per tirar endavant unes euroordres que demanaven l'extradició per uns fets concrets, tipificats en uns delictes determinats, que eren la sedició i la malversació. Això, ara, ha canviat. Per tant, interpreta la defensa, si el Suprem dicta noves euroordres, la justícia belga les rebutjarà, perquè caldrà un nou suplicatori adaptat a la nova realitat.I què ha canviat? El 12 de gener, Llarena va dictar una interlocutòria adaptant el processament de Puigdemont, Comín i Ponsatí a la. Va fer decaure el delicte dei va optar per perseguir els dos primers peri la tercera per. Alhora, va fer decaure les euroordres que anaven vinculades a aquests delictes, i va optar per no emetre'n de noves, a l'espera que el Suprem ratifiqués el seu criteri. Paral·lelament, el 31 de gener el TJUE va dictar sentència sobre l'abast de les euroordres i va posar en dubte la competència del Suprem per veure la causa contra els eurodiputats. El Suprem n'ha fet una interpretació a mida, però la defensa està convençuda que tindrà conseqüències de cara al recorregut de les euroordres.Pel que fa a un possible retorn a Catalunya,. Fins ara, Puigdemont, Comín i Ponsatí tenien immunitat cautelar i podien moure's per Europa amb tranquil·litat, però no podien entrar a Espanya sense risc de detenció. Ara, reapareix el risc de trepitjar segons quins països de la UE i es manté l'amenaça d'Espanya. Tot apunta que la defensa presentarà recurs al TJUE i demanarà al TGUE que retorni de manera cautelar la protecció. Amb aquesta sentència, l'exili haurà d'esperar uns dies o setmanes a veure com es recol·loquen les peces -com interpreten els tribunals belgues la nova situació i la sentència del TJUE del gener sobre l'abast de les euroordres- abans de fer moviments.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola