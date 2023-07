Segons Twitter, té un efecte menor

que intenta defensar-se com pot de la pluja de crítiques per les reformes implementades a la xarxa social. La flamant consellera delegada de la companyia,, ha defensat les limitacions d'ús recentment anunciades per Elon Musk perquè tenen l'objectiu"Quan es té una missió com la de Twitter, cal fer grans moviments per seguir enfortint la plataforma. Aquest treball és important i continu", ha assegurat.Aquestes mesures extremes, ha defensat Yaccarino,, com els bots". Ella mateixa assegura que "s'hi haguessin avisat amb anterioritat, aquests haurien pogut alterar el seu comportament per alterar la seva detecció".Musk va anunciar que per evitar, els comptes verificats (els dels usuaris que paguen una quota) podrien llegir 6.000 tuits al dia com a màxim, els no verificats 600, i els nous comptes no verificats , 300, tot i que posteriorment va fer concessions.La companyia ha decidit entomar les crítiques i respondre d'una manera sorprenent.que utilitzen la plataforma, i proporcionarem una actualització quan la feina estigui completa. Pel que fa als nostres clients,es pot llegir en el comunicat que ha emès Twitter."Encara que aquesta feina mai no acabarà, tots estem profundament compromesos a fer de Twitter un lloc millor per a tots. De vegades, encara que sigui per un breu moment,, conclou el document. Ara, però, a la multinacional que lidera Musk li ha sortit un fort competidor.gegant tecnològic propietari de, estrenarà una nova xarxa social anomenada(traduïda al català seria Fils). La intenció és clara: esdevenir una competència directa i frontal de Twitter. És tota una declaració d'intencions de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, que aprofita la crisi que travessa l'empresa d'Elon Musk per treure'n rèdit. La qüestió, però, serà veure si funciona.

