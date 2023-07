​Per què Catalunya està a la cua de l'Estat en modernització de regadius?

Catalunya, a la cua de l'Estat en modernització dels regadius

El pla faraònic per modernitzar el canal d'Urgell

Es triplica la despesa energètica

Si els pagesos aixequen el cap després de la sequera, és imprescindible que les administracions públiques assumeixin la major part del finançament Xavier Díaz | Director general del canal d’Urgell

Regadius en temps de sequera

Als nostres boscos es viu una autèntica guerra per l'aigua. La solució passa per la gestió forestal Anna Sanitjas | Directora general d'Ecosistemes Forestals del Departament d'Acció Cimàtica

Quanta aigua es gasta en cada conreu?

Consum d'aigua per tipus d'aliment (litres/kg)

Crida a la modernització

A Catalunya plou raonablement, però tenim una cultura de l'aprofitament de l'aigua com si hagués de ploure sempre Joan Gaya| Enginyer indústrial i exgerent de CONGIAC

Els pagesos, si més no parcialment. Les pluges han començat a omplir els embassaments , no només els de les conques internes sinó també els del sistema Oliana-Rialb,. Les reserves han augmentat fins als 120 hm3, no només per les precipitacions sinó també per les restriccions que pateixen des de l'abril elsEn el primer cas, que disposaran de 50 hm3 extres no només per salvar els arbres sinó també la collita de fruita dolça , s'utilitza el, per gravetat. Un sistema que els enginyers consideren cada vegadadavant la greu crisi climàtica.en aquesta qüestió? És el resultat d'una història d’imprudència, malfiança, manca de finançament i una propietat molt poc concentrada.Cal recordar que a Catalunya,, un sistema ineficient i que dispara el consum d'aigua. De fet, Catalunya es troba pràcticament a la cua de l’estat espanyol en aquest aspecte. Un 47% de les 270.000 hectàrees que es reguen als camps catalans es fa per inundació , quan en zones comde les terres modernitzades amb sistemes pressuritzats.El secretari de la Comissió d’Aigües del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya,, explica que hi ha diferents factors que expliquen aquest endarreriment en la modernització dels regs catalans. En primer lloc, Servià considera que, fins ara,. “Històricament, i de forma general, hem gaudit d’unes aportacions de rius més o menys constants i regulars”, argumenta Servià, que reconeix que, malgrat períodes de sequera que s’han encadenat en els darrers vint anys, la necessitat sembla més imperiosa en l’actual crisi de reserves.Per una altra banda, la modernització dels regs requereix òbviament unesque els regants no poden assumir. L’alcalde de Torroella de Montgrí,, que alhora és el president de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Empordà, ja es lamentava la passada primavera sobre la manca de finançament públic per als projectes de la seva conca. “La transformació dels regadius no s’amortitza ni en tota una vida laboral”, va denunciar.En aquest sentit, Servià reconeix que regants d’altres conques de l'Estat, com per exemple les d’Osca o Andalusia, tenen unasobre les seves respectives administracions que no pas les de Catalunya. Infraestructures històriques com les del canal d'Urgell, Pinyana, la Conca de Tremp, els regs del Baix Ter o de la Muga tenen encaraque compten, com a principal inconvenient, el seu elevat cost i la manca de finançament.El pla per modernitzar els més de(que reguen 70.000 hectàrees) és, amb diferència, el més faraònic. La Generalitat ho té pressupostat en uns reclama al govern espanyol que n'aporti el 40% . Encara no ha obtingut resposta de Madrid, però el Governque afectarien les primeres 10.000 hectàrees.Però a part del cost de tecnificar tot el canal amb un sistema modern de pressurització, cal afegir els prop dehaurà d’invertir de mitjana per instal·lar nous sistemes de reg dins les seves finques. “Si en el millor dels casos, els nostres pagesos poden arribar a aixecar el cap després d’aquesta desastrosa campanya de sequera, serà imprescindible que les administracions públiques assumeixin la major part del finançament”, reivindica, director general del canal d’Urgell.La llei d’aigües de la Generalitat (aprovada el novembre de 2003) indica que “totes les obres s'han d'executar amb una aportació econòmica a càrrec dels beneficiaris”, és a dir, que en diferents modalitats, els regants han d’acabar assumint part dels costos. De fet, ja ho estan fent actualment comunitats com la del, que en els pròxims anys executaran obres per modernitzar el reg de fins a gairebé 5.000 hectàrees de terreny (repartides entre Lleida, Alcarràs, Corbins, Benavent i Torre-serona), amb el compromís que els regants assumeixin més de la meitat del cost. Això sí, a pagar en un termini de 50 anys en format de crèdits públics.El cost de construcció s’afegeix al del, cada cop més car. Per això, el futur projecte de modernització dels canals d'Urgell i la importància dels projectes de regadiu de suport de la zona de les Garrigues parlen del repte de reduir la seva dependència energètica. Segons dades del Govern, el cost energètic per als sistemes de bombament i pressurització dels canals. L’sembla ser la millor alternativa.Finalment, el greu obstacle que presenten els canals catalans per a la seva modernització és l’a. Tota l’estructura de la propietat està molt fragmentada a Catalunya (a diferència d’altres regions com l’Aragó).“Les empreses inversores en regadius només volen comprar finques majors de vint hectàrees”, diu Servià, i les finques que hi ha a la zona irrigable del. “No sé com gestionarem la seva concentració”, conclou el responsable del Col·legi d’Enginyers Agrònoms.Segons els experts enginyers, el sistema de reg a manta té unaen l’ús de l’aigua. És a dir, de tota l’aigua que s’aboca per inundació sobre una finca, els cultius sols n’absorbeixen la meitat. La modernització del reg eleva aquest índex d’aprofitament ali alMalgrat tot, molts pagesos i enginyers estan d’acord: el reg tradicional per inundacióTècnicament, l’aigua s’acaba reutilitzant sempre. “Quan el sòl queda saturat per la inundació, circulen les aigües vives”, explica l’enginyer agrònom, tècnic responsable del canal Garrigues Sud. “L’aigua llisca tant per la superfície com per sota, es reaprofita amb pous o col·lectors de drenatge i es redistribueix”, afegeix. Però el reg per inundació és, en la situació actual, un gran inconvenient. “Ja no es pot treballar amb volums tan grans d’aigua”, reconeix Servià. “Ara cal mesurar cada mil·lilitre”, conclou.Laja treballa en la revisió de dotacions d’aigua als regadius existents, també als que tenen un títol concessional com és el cas del canal d’Urgell o Pinyana, per ajustar-los a l’escassetat d’aigua derivada d’èpoques de sequera prolongada i del canvi climàtic. L’Urgell té una dotació de 33 metres cúbics per segon al canal principal i 18 al canal auxiliar i Pinyana, 11,4.L'enginyer industrialassegura queque a Catalunya encara hi hagi regadius que utilitzen aquesta tècnica, considerada antiga, com és el cas dels milers hectàrees que abasteix el canal Urgell. Davant d'això,, que s'aplica a altres usos com el domèstic, als usos agrícoles. A banda, el geògraf David Saurí demana deixar de dependre de la pluja i invertir en la dessalinització i regeneració, uns recursos “que no s'estan explotant de manera absoluta”.L’agricultura consumeix al voltant delde Catalunya. La resta, s’ho reparteixen els sectors domèstic (18%), industrial (10%) i ramader (2%). Les plantes i els arbres, per a la producció d’aliments, necessiten una gran quantitat d’aigua que és absorbida per les arrels i tornada quasi totalment a l’atmosfera a través dels estomes de les fulles.La Generalitat va reproduir fa deu anys els resultats d’uns estudis (Ashok Chapagain i Arjen Hoekstra, 2004) que encara són vàlids avui per mesurar l’aigua necessària per produir un quilo de diferents aliments.L’aigua necessària per produir els aliments de lad’una persona als països industrialitzats està compresa entre els, depenent de si la dieta es fonamenta bàsicament en vegetals o bé en carn. Si comparem aquests volums amb els consums domèstics (d’uns 100 litres per habitant al dia de mitjana a Catalunya), es conclou que existeix unaCal precisar, a més, que la producció agrícola. De fet, en alguns cultius no ho és ni de bon tros. Per exemple, la producció de, que a Catalunya es calcula en un volum de fins a–fins a 40.000 per al mercat local i la resta per exportació-elPel que fa als(com el blat, l’ordi, el blat de moro), només un, segons el responsable del sector cereal del Sindicat Unió de Pagesos, Santi Caudevilla. De fet, al conjunt de l'Estat es produeixencada any, vuit de les quals a Catalunya. D'aquestes, més de la meitat –5 milions- es destinen alEls experts avisen que hi ha un problema greu en l'ús d'aigua a l'agricultura, provocat principalment pels regadius que utilitzen la tècnica del reg a manta, un mecanisme que rega els camps per inundació i que es considera antic. “És complicat perquè els pagesos et diran que no malbarata l'aigua, però sí que és veritat que cal modernitzar els regadius i que no es gasti tanta aigua per produir aliments”, opina el geògrafAl seu torn, Joan Gaya aposta per anar una mica més enllà i proposa que el cànon per l'ús de l'aigua també s'apliqui al sector agrari. Ara com ara, aquest tributsi l'activitat que desenvolupen. “No té cap sentit que hi hagi tantes hectàrees que reguin a manta. No es fa amb mala fe, sempre s'ha fet, és un ús cultural, però la gent ha de començar a comprendre que s'ha de fer d'una altra manera”, defensa l'enginyer industrial.En aquest sentit, recorda que quan el 2012 l'ACA va imposar el cànon per l'ús d'aigua a les zones urbanes, una idea que qualifica de “brillant”,. “Aquest senyal econòmic, en altres usos, especialment els agraris, encara no ha arribat, i crec que hauria d'arribar”, constata.

