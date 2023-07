«Com una llauna de gasosa»: un exviatger relata la implosió del Titan

Després de conèixer-se el trist desenllaç delvan sortint protagonistes d'aquests viatges a les restes del Titanic que expliquen les seves experiències. Ara, un testimoni que el 2021 va pujar al submarí ha explicat al The New York Times el "macabre" relat que li va fer l'empresasobre com es produiria una hipotètica implosió del submarí relata al mitjà estatunidenc que, en una sessió informativa abans del viatge, diversos experts van alertar als passatgers dels riscos de submergir-se a profunditats tan grans de l'oceà. Un d'aquests perills era el de la implosió que, segons el relat que li van transmetre a Price, seria com una "aixafada per un martell".Entre altres conceptes, els experts també van comparar la pressió que se sentia dins l'aigua amb el pes d'un. Price també explica al mateix mitjà delsque la seva expedició es va veure aturada per un problema al sistema de propulsió del Titan, però que un dia després va poder fer el viatge i tornar a terra sense cap incident.No és la mateixa fortuna que van tenir els cinc tripulants que, mentre viatjaven cap a les restes del, van desaparèixer. Dies després es va confirmar que havien patit una implosió i arran de la recerca es van localitzar restes tant del submarí com del que podria tractar-se de "restes humanes"

