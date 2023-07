​Alt Noguera: el riu «salvatge» més ben conservat de Catalunya

96,5 punts sobre 100

L'Alt Noguera Pallaresa té 30 km sense alteracions significatives. Foto: Cedida pel Parc Natural de l'Alt Pirineu

Un pla d'acció a cinc anys

L'és el tram inicial de la. Neix al pla de Beret, a la, i després de 10 quilòmetres per aquest territori occità, entra al. Fins a l'embassament de Borén, i després de travessar els pobles Alós d'Isil i Isil, acumula vint quilòmetres més sense pràcticament cap alternació geomorfològica, unConsiderat el curs fluvial, ara opta a ser el primer del conjunt de la península Ibèrica i dels Pirineus en rebre la distinció de, que atorga una entitat internacional i que obliga a redactar un pla d'acció a cinc anys per mantenir o millorar-ne els valors ambientals..Per què l'Alt Noguera és el més ben conservat de Catalunya?, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu , ho té clar: “Des del seu naixement té. És excepcional, ja que costa trobar al Pirineu rius que al cap de 5 o 10 km no tinguin algun tipus de represa”, explica en declaracions aConjuntament amb el, els gestors del parc natural més gran de Catalunya impulsen el procés per acreditar l'Alt Noguera com a “riu salvatge” . És una certificació impulsada per l'entitat European Rivers Network , una ONG dedicada a la preservació i la gestió sostenible de l'aigua i els rius. Actualment, el tenen sis rius del continent Per optar-hi, cal fer una diagnosi que avaluï no només l'estat geomorfològic del curs fluvial, sinó la seva biodiversitat i la conservació dels hàbitats. Els treballs fets en el curs alt de la Noguera Pallaresa han estimat una puntuació de, quan el mínim per ser considerat “riu salvatge” és de 90.Garriga destaca que no només no hi ha cap represa ni derivació d'aigua que alteri el funcionament del curs fluvial fins a l'embassament de Borén sinó que la presència de diversosja en certifica un estat de salut excel·lent. La “joia de la corona” és l', però també hi habiten la llúdriga, la rata d'aigua o ratbuf i la musaranya d'aigua, entre altres.Malgrat que només la part pallaresa de l'Alt Noguera és parc natural, els 30 quilòmetres d'aquest curs fluvial d'alt valor estancom a Xarxa Natura 2000, Reserva Natural Parcial així com a Reserva Genètica de Truites, per ser un hàbitat de reproducció de la varietat autòctona d'aquesta espècie de peix.El parc natural i el Conselh Generau d'Aran estan en la recta final per aconseguir la certificació de “riu salvatge”. Per fer-ho, han de presentar un pla d'acció a cinc anys que treballi peri, si és possible, millorar encara més la qualitat del riu.Per fer-ho possible es treballa en el marc de la, no només de les administracions competents sinó dels sectors econòmics o els col·lectius que tenen relació amb aquest riu. En aquest sentit, tot el procés ha comptat amb la participació de pescadors, ramaders, ambientalistes, guies, piragüistes, científics i l'estació d'esquí de Baqueira-Beret, entre altres.Hi hai que voldrien treballar entre el 2024 –quan esperen rebre la certificació- i el 2028. Es tracta d'impactes molt puntuals de l'activitat ramadera per la concentració en determinades zones, la sobrefreqüentació de ciutadans així com la millora ambiental de l'estació d'esquí. “La certificació no és cap protecció legal, peròi, sobretot, a millorar per renovar-la d'aquí a cinc anys”, conclou Marc Garriga.

