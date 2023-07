«Contrariar» l'independentisme i convèncer els barons del PSOE: el camí de Feijóo cap a la Moncloa

Reivindicació de Sánchez

El president del, ha advertit que prendrà mesures que "contrariaran l'independentisme" si aconsegueix governar després de les. "No ens importa perquè els ciutadans les estan esperant", ha dit Feijóo, que ha reivindicat que no es pot continuar "sotmetent l'interès general a aquells que volen fracturar Espanya".En la presentació del programa electoral del 23-J aquest dimarts, Feijóo ha afirmat que "es garantirà el coneixement de les llengües d'Espanya a", en referència al castellà a Catalunya. També ha reiterat que recuperarà el delicte de sedició al codi penal, es tipificarà el delicte de referèndum il·legal i augmentarà les penes per malversació D'altra banda, Feijóo ha assegurat que no nomenarà ministres "contraris a la Unió Europea, ni a l'OTAN, ni al suport ao a la mateixa defensa de la sobirania nacional". "Només seran ministres si acrediten preparació i no sectarisme", ha dit.Feijóo ha dit que el primer càrrec que cessarà si governa serà el president del CIS, Félix Tezanos, i ha assegurat que "no hi haurà cap Tezanos" al seu govern. També ha dit que ell hauria cessat la ministra d'Igualtat,.D'altra banda, Feijóo ha explicat que si guanya trucarà al líder del PSOE,, perquè el deixi governar. I si no s'avé a fer-ho, el líder del PP ha dit que trucarà tots els barons territorials dels socialistes "un a un" perquè el convencin."Elsvan servir per construir convivència. Avui Catalunya no és un dels principals problemes dels espanyols", ha esgrimit Sánchez a Telecinco . De fet, Sánchez ha posat d'exemple d'aquesta convivència i normalització el fet que ellideri els resultats de les eleccions, tant les catalanes del 14-F, com les municipals del 28-M: "La primera força a Catalunya és". També ha rebatut les opinions d', quan aquesta li ha dit que va mentir en la posició sobre els indults: "Els líders independentistes han passat 4 anys a presó, i vaig fer unper construir convivència".Però el secretari general del PSOE no ha parlat només de Catalunya. De fet, ha estat una part molt petita d'una entrevista que més aviat s'ha convertit en un cara a cara entre la presentadora i el president. Sánchez ha carregat contra les "" de mitjans que contribueixen a fer grossa la idea del sanchisme, i ha assegurat que existeix una "absoluta desproporció" entre l'opinió i els fets.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola