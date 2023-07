El Govern impulsa un pla per portar caixers i serveis financers als 503 municipis que no en tenen

El Govern posarà en marxa un pla per tal que hi hagialsmunicipis catalans -més de la meitat del país- que ara mateix no en tenen. Així ho ha explicat aquest dimarts la consellera d'Economia,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Segons Mas, el pla passa perquè s'activi una xarxa d'oficines mòbils itinerants per tal que les poblacions puguin accedir cada quinze dies al servei. "Es tracta que hi hagi inclusió financera,i que hi hagi equilibri territorial", ha assenyalat la titular d'Economia. La idea és que, a banda de treure diners, els usuaris puguin dur a terme tots els tràmits necessaris que tinguin a veure amb les entitats bancàries presencials.Segons les dades facilitades pel Departament d'Economia, Catalunya disposa deoficines bancàries, unque l'any 2008. Aquesta reducció ha estat més accentuada a Catalunya que a la mitjana de l'Estat i de la zona euro, on la rebaixa ha estat del 58% i del 41%, respectivament. La població resident en els 503 municipis catalans que ara no disposen de caixers i de serveis financers arriba a un total deCom es desplegarà el pla? La consellera ha assenyalat que aquesta setmana arrencarà una consulta preliminar de mercat com a pas previ a la licitació del servei. Com que es tracta d'una proposta que és nova, aquestapermet a l'administració mantenir un diàleg tècnic i escoltar les propostes que es puguin plantejar els interessats a participar en el futur concurs. Al setembre es farà la licitació, un cop processada la informació rebuda."El punt de partida és la consulta de mercat al sector per concretar aspectes, com ara el cost. El que plantegem és que qui té potestat per regular aquest servei és l'Estat. Les iniciatives no han tingut fruit. Així que continuarem exercint aquesta pressió perquè se solucioni aquesta qüestió, però", ha assenyalat Mas, que no ha concretat qui assumirà el cost. La Diputació de Barcelona, al novembre, també va posar sobre la taula la possibilitat de posar en marxa caixers mòbils per donar servei a aquets municipis.

