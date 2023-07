Meta (Facebook) estrenarà aquesta setmana una nova xarxa social que competirà amb Twitter

El món de la tecnologia és un univers empresarial de taurons. I aquesta setmana es pot veure un dels escenaris més propicis perquè la sang arribi al riu.gegant tecnològic propietari de, estrenarà(traduïda al català seria Fils).esdevenir una competència directa i fronta de Twitter. És tota una declaració d'intencions de, CEO deque aprofita la crisi que travessa l'empresa d'Elon Musk per treure'n rèdit. La qüestió, però, serà veure si funciona.Segons han informat els mitjans dels EUA especialitzats,La companyia afirma que aquesta nova xarxa social "permetrà mantenir converses digitals en temps real". Per ara, molts ja poden comprovar de la seva existència en les botigues d'aplicació comperò només es pot adquirir amb accés anticipat. Zuckerberg no ha amagat mai que tenia intenció de competir amb Twitter i obrir una xarxa social d'aquestes característiques.Ara, després de les darreres decisions de Musk que estan encenent les fogueres de la revolta a Twitter,que fugirà de la plataforma de l'ocell blau. Encara que la crisi sigui notòria, la xarxa social segueix tenint un efecte mediàtic pràcticament insubstituïble. La imposició de la restricció de lectures de tuits anunciada per Musk ho podria fer saltar tot pels aires.

