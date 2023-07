Un juny amb molta pluja (excepte al litoral)

Registres històrics de pluja

Precipitació total juny 2023

% de precipitació juny 2023 respecte mitjana climàtica

Embassaments per sobre del 30%

Un juny càlid... i un estiu de calor

Després d'unterritorial, elmanera extensa i generosa. Només el litoral i alguns punts del prelitoral han tingut menys precipitacions que les habituals, mentre que a Ponent, punts de les Terres de l'Ebre, de la Catalunya Central i del Pirineu han arribat a tenir el doble de pluja que la mitjana.El mes ha estate. A la resta del país plujós, a excepció del litoral, on s’ha de qualificar de sec. La precipitació acumulada està distribuïda de nord a sud i d’oest a est, com a resposta a la circulació zonal (vent de l’oest) i les pertorbacions atlàntiques que van afectar Catalunya, més efectives a l’occident que a l’orient del territori, on arriben generalment més desgastades.Si bé al conjunt de Catalunya només cal anar fins a l'any 2020 per trobar un mes de juny més plujós que el d'enguany, algunes estacions de Ponent, de les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central amb més de 20 anys de dades han mesurat el junyDestaca el cas, que amb 225,0 mm ha tingut el mes de, superant els 194,5 mm que es van mesurar l'any 1992. A la capital d'Osona, a més, es va viure una forta tempesta nocturna que tot apunta que va ser causat per un esclafit En algun punt del sud de, com a Castellgalí, s'han arribat a superar els, amb diversos episodis de tempestes torrencials . Tot i això, no es tracta d'un registre recollit pel Servei Meteorològic de Catalunya ja que no disposa d'observatori oficial.Les pluges a les–el Pirineu i Prepirineu els registres han estat per sobre de la mitjana climàtica- així com en comarques com Osona han facilitat que els embassaments de les conques internes hagin augmentat fins al 30%. Es tracta de les reserves que hi havia a mitjan gener i, malgrat que els darrers dies han deixat d'augmentar, la bona notícia és que s'han mantingut molt estables Tot i que la situació és força millor que quan es va declarar l'excepcionalitat a la regió metropolitana de Barcelona –aleshores amb els embassaments per sota del 28% i baixant-, l'ACA ha decidit que. Això sí, ara mateix sembla molt descartable que s'entrés en l'escenari d'emergència a la tardor.De fet, els pronòstics a mitjà termini indiquen unque la mitjana. Tot i això, és possible que en algunes zones del país, sigui difícil veure ploure amb força les setmanes vinents.El balanç del Meteocat indica que el juny ha estat, especialment al litoral i prelitoral. Tot i això, el mes ha estat normal a punts del Prepirineu i al massís del Port. En aquest sentit, la temperatura ha estat d'unsen punts de l'Alt Empordà i l'àrea metropolitana, i de +2,0 ºC al Penedès, l'àrea de Girona i també el delta de l'Ebre.Tots els models pronostiquen un, malgrat que difícilment se superaran els valors del 2022, considerat tant al conjunt d'Europa com especialment a Catalunya el més calorós d'ençà que hi ha registres.

