El català no és la llengua habitual dels joves en cap dels districtes de Barcelona

Llengua habitual entre els joves als districtes de Barcelona Foto: Plataforma per la Llengua

Qui creu que parla bé el català?

Elés la llengua habitual de només eldelsdei no arriba alen, segons la publicació anual InformeCAT que ha presentat aquest dilluns. Per tant, d'entre les 50 dades que es presenten a l'informe sobre l'estat del català a partir de fonts oficials i estudis propis, es desprèn queAixí doncs, només un de cada vint joves residents al districte barceloní de Nou Barris parla la llengua pròpia de Catalunya de manera habitual, el 5,1%, més concretament. Per contra, elés la llengua habitual del, pràcticament nou de cada deu, segons les dades extretes de l'Aquest baix percentatge podria ser a causa que moltsde Nou Barris procedeixen de. Segons dades de l', 33.077 residents són nascuts en territoris no catalanoparlants de l'estat espanyol i 18.253 són ciutadans de països tradicionalment castellanoparlants. Si sumem aquestes xifres, veiem que constitueixen un 29,6% dels 173.552 veïns del districte. A més a més, cal tenir en compte que gran part dels residents nascuts a Catalunya són fills de pares immigrants castellanoparlants.En aquest sentit, el català ha perdut almenys a Nou Barris el paper tradicional dei d'adopció generalitzada delsi de les. Actualment, el castellà és la llengua que ha acabat assumint aquestes funcions. Amb tot, les dades de l'Ajuntament indiquen que el 2021 eldels residents d'aquest districte eren ciutadans de països en què, tradicionalment, no s'ha parlat castellà. És a dir, 17.973 dels 36.226 residents amberen deSi bé Nou Barris és el districte on la situació del català és més precària, la llengua pròpia no es troba en una situació de normalitat en cap dels districtes de la capital catalana. Segons l'Enquesta a la Joventut del 2020, elssón. Ara bé, en cap dels dos casos no s'arriba al, cosa que evidencia que la llengua catalana perd presència entre els residents joves de Barcelona.

L'InformeCAT també ens dona la dada que només el 65,1% dels ciutadans de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears asseguren que parlen bé el català. Els enquestats de l'estudi fet per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i recollit a l'informe només tenien tres opcions de resposta: no parlen "gens" la llengua, la parlen "amb dificultat" o la parlen "bé". A Catalunya, concretament, el 75% dels enquestats han admès que s'expressen correctament en català enfront del 59,5% dels balears i el 51,6% dels valencians. Segons Plataforma per la Llengua, "el decalatge entre el coneixement de tots dos idiomes" s'explica per la "imposició legal" del castellà en tots els ciutadans i per la "tendència" de molts catalanoparlants a canviar al castellà. De fet, el 95% dels habitants de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears afirmen que parlen bé el castellà.

