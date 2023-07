Santacreu presenta la seva candidatura a la Cambra per «deixar que els polítics facin política»

L'empresari, exconseller delegat de l'asseguradora DKV, ha presentat aquest dilluns la candidaturaque competirà en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona amb Eines de País/Un Pas Més, que se celebraran del 15 al 20 de setembre. Santacreu té el suport en aquesta batalla de sectors empresarials molt vinculats aSantacreu ha assenyalat que volen "defensar els interessos generals del món de l'empresa", entenent la Cambra de Comerç com l'entitat més representativa del teixit productiu, i ha presentat el nom de la candidatura, Va d'Empresa, com una expressió del que plantegen,L'acte s'ha celebrat al Cercle d'Economia, segons ha explicat, per mostrar la voluntat de teixir lligams amb totes les entitats econòmiques del país.El candidat ha desgranat els principals, com una Cambra menys burocràtica i la defensa d'una emprenedoria més àgil; la defensa de la responsabilitat social de l'empresa: el compromís per la sostenibilitat; fomentar la cultura empresarial; l'aposta per la transformació; la internacionalització; l'impuls del talent; la defensa d'una nova fiscalitat; l'exigència de noves infraestructures i el reclam per una nova industrialització.Josep Santacreu ha assegurat que volen una Cambrael que exigeix una participació electoral massiva. L'any 2019, van votar 14.000 persones, de les més dedel país. El presidenciable ha advocat per "una Cambra més representativa" que ha d'estar més "en la centralitat del debat econòmic". Ha afirmat que la Cambra "es pot gestionar millor". Ha recordat en aquest sentit que en el darrer any de govern de Miquel Valls es va aconseguir un superàvit mentre que en l'actualitat "és el". Ha elogiat la gestió de Valls quan la Cambra va perdre la quota cameral, el que va suposar una pèrdua sensible d'ingressos que en dos anys es va poder compensar.Enric Jové, cap de comunicació de Va d'Empresa, ha bandejat la possibilitat de realitzar debats electorals amb Eines de País: " Els debats no interessen , formen part de la política", ha dit, assenyalant que a més de les dues candidatures al ple també hi ha altres empreses que es presenten per lliure i un debat d'Eines de País i Va d'Empresa podria ser un "menysteniment" dels altres aspirants. Sobre si la candidatura és representativa de l', Jové ha manifestat que el concepte és "ambigu" i ha subratllat que la base de la seva candidatura són els nombrososd'on han sorgit les 46 empreses candidates.Va d'Empresa no ha presentat formalment candidatura a cinc epígrafs en què considera que hi ha empreses que es presenten que poden representar prou bé el que ells proposen, que són el, Saba, Bonpreu, el Gremi d'Hotels i el Col·legi de Farmacèutics.

