Acord entre la Generalitat i el govern espanyol per la B‑40

Són molts els noms que se li ha atorgat a la via que ha de connectar el Vallès Occidental:Ara, mesos després que ERC acceptés tirar endavant la infraestructura a canvi d'aconseguir pactar amb el PSC els pressupostos de la Generalitat, l'administració catalana i l'espanyola han arribat a un acord pel que fa al traçat, segons ha avançat La Vanguardia.En el mateix acord el govern de Sánchez també s'hauria compromès a fer arribartal com li havia demanat l'executiu d'Aragonès a canvi de l'aprovació dels pressupostos generals. Després de diverses negociacions la signatura de l'acord estaria prevista per aquesta setmana després.Així doncs, sembla que cada vegada està més a prop fer la connexió entre Terrassa i Sabadell per la Ronda Nord i que aquesta es pugui allargar fins a Castellar del Vallès. No obstant això, un dels acords remarca el fet d'evitar anomenar el nou tram viari com una, de manera que no estaria previst que hi hagi doble carril per banda.Aquesta és una de les exigències del territori que no vol que la futuraes converteixi en una autopista d'alta capacitat sinó una via de comunicació complementària per la part nord de les capitals vallesanes i així donar sortida al tram deque connectarà Terrassa ambi que suposarà unque arribarà a la ciutat.En les negociacions el Govern va insistir que la Ronda Nord es financés amb la disposició addicional tercera de l'Estatut, però finalment no serà així. Amb tot, però malgrat l'acord al qual s'ha arribat, encara quedarà acordar el conveni per lque servirà per marcar el traçat final així com el calendari d'obres.Dels més de 900 milions d'euros que el govern espanyol transferirà a la Generalitat està previst que s'inverteixin 384 milions a lal Maresme, 250 milions per millorar els accessos a l'260 milions més per li 20 milions per. Entre d'altres es milloraran rotondes, carrils bici, accessos, etc.

