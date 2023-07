«Eufòria» fa vibrar el Sant Jordi i referma el títol de líder de la tele

📹 Miki Núñez salta a l'escenari del Palau Sant Jordi per cantar "Gelat" amb la flamant guanyadora de la segona edició d'#EufòriaTV3, la Jim



. Aquest ha estat l'ànim durant tot elaquest diumenge al vespre. Els rècords d'audiències que ha registrat el programa de TV3 en aquesta segona edició s'han vist reflectits a la graderia i la pista delque ha vist vibrar els 16 concursants dalt de l'escenari. Més de 30.000 persones han pogut gaudir dels dos concerts -un al migdia i un al vespre- i trobar-se amb els seus concursants preferits. De nou, l'èxit d'ha quedat demostrat amb laque ha viscut el Sant Jordi.Faltaven pocs minuts per a les 18 hores quan els voltants del Palau ja s'han començat a omplir de seguidors i fans de totes les edats que han vingut a gaudir de l'espectacle. Eufòria és realment uni ha aconseguit reconnectar TV3 amb el públic més jove . "Ho hem mirat perquè es comentava a casa de l'àvia quan dinàvem i així tots podíem dir la nostra", han assegurat ala Mar i la Lila -24 i 14 anys- que han vingut al concert amb el seu pare.Per molts dels més petits de la casa, és cert, era eli els nervis estaven a flor de pell, com han explicat l'Helena i la Isona, que anaven acompanyades dels seus pares. També hi ha hagutal Palau. És el cas de la Norah i la Carla, detotes dues, que sóni han seguit tota la temporada divendres rere divendres fins avui, que el venen a veure cantar al Sant Jordi.Ventalls, barrets i botelles d'aigua ben freda eren alguns dels objectes més repetits a l'entrada del Palau: els més deque hi havia ano es podien afrontar de cap altra manera. A l'interior, la temperatura no ha disminuït gràcies al caliu i l'energia de tots els assistents: unmés queha acompanyat de principi a final totes les cançons que els concursants han interpretat. Algunes, amb sorpresa inclosa, com araamb la guanyadora de l'edició, la Jim.Una de lesde la vesprada ha estat quan s'ha sabut que entre el públic hi havia tres assistents que han fet milers de quilòmetres per arribar a temps a Barcelona. Sí, unahan vingut expressament des deper assistir al concert. També l'Elena ha aprofitat el seu minut de glòria per reivindicar l'amor des de dalt de l'escenari i, sobretot, l', fent referència alamb el seu mallorquí tan característic: "Vos estim!".La festa ha deixat, o de, amb els llums dels mòbils apoderant-se de les grades del Sant Jordi en repetides ocasions. Un d'ells ha estat quan enha interpretat la versió en català dedementre la dansa d'Aina Casanovas s'apoderava de la cua del piano. Tot plegat, en dues hores de música en directe que han estat ela un dels formats televisius més exitosos que TV3 ha creat en les últimes dècades.Participants joves, música, un plató com cal, cares conegudes i molts esforços cada divendres a la nit al prime time de TV3.ha tornat a batrei la cadena ha aconseguit retenir elque tant temps fa que veu la tele com allò antic que no va amb ells. El resum de l'èxit és clar: uni unsLes dadesassolides pel programa detallen xifres rècord. Fins aen total han seguit la segona edició del programa en directe per la televisió. Èxit rere èxit, sobretot en la quantitat de vots rebuda en cada gala, la gran final del 9 de juny va batre el rècord d'audiència de la temporada amb un, 410.000 espectadors de mitjana i una audiència acumulada de 794.000 televidents. La dada que més destaca és elde quota de pantalla a la, a més del 28% en el cas dels joves entre 13 i 24.Cinc noms, cinc cares conegudes. Eufòria s'ha nodrit deal món de la música o el cinema per formar l'equip de presentadors i el jurat. I Eufòria ha d'ajudar TV3 a crear el seu. De fet, Miki Núñez i l'Elena Gadel són dos antics concursants d'que actualment obtenen papers i visibilitat a la televisió pública catalana, enguany tots dos han repetit en els seus papers de presentador i jurat, respectivament. L'èxit sobrevingut d'Eufòria és un "" perquè la CCMA i TV3 apostin per la creació deenfocats a un, i així ho va defensar el director de TV3, Sígfrid Gras, al pla que el va fer guanyador del concurs l'estiu passat

