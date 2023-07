Ibai no té rival: rebenta Twitch en una nova «Velada del Año» carregada de rècords

Ibai, a punt de fer història | El Civitas Metropolitano dona el tret de sortida a l'streaming de #LaVelada3, que aglutinarà 70.000 persones a l'estadi madrileny i milions a Twitch. Centenars de VIPs hi participaran



Fans a la «Velada del Año» 3 Foto: Cedida



Els combats: entre decepcions i sorpreses

Un dels combats de la «Velada del Año» 3 Foto: Cedida

La gran majoria dels joves que omplien dissabte les graderies delexplicaran als seus fills i nets tot el que van viure a. És una afirmació que caducarà en un any, quan el rei absolut dels streamers,, es torni a treure del barret una nova edició. Gairebé de 3,5 milions de persones van presenciar les més de sis hores de directe que els va brindar Ibai i el seu equip a través de, i més de 70.000 ho van fer des de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Un dissabte per a la història d'internet, carregat de sorpreses, actuacions musicals que més d'un festival desitjaria tenir en cartell, i amb un públic que forma part d'una generació que ja viu aquests moments històrics com si fossin el pa de cada dia. "No té cap mena de sentit tot el que és capaç de fer l'Ibai", explicava el Jaime, un jove de 17 anys, madrileny, que va ser dels primers a aconseguir entrada., deien dues noies, de 18 i 19 anys, que havien vingut a Madrid des del País Valencià. "Els seguim pràcticament a tots a les xarxes,", explicaven, des de lesque serpentejaven l'estadi sota un sol asfixiant. "He vingut des de Bilbao només per gaudir en viu d'aquesta bogeria", admetia l'Aitor, un jove de 24 anys que va convèncer els seus amics per aventurar-se fins a la capital espanyola. Era un fet que a les graderies no hi havia. La immensa majoria, nascuts en ple segle XXI. Un fet que no passava desapercebut a les graderies de premsa, on els mitjans més tradicionals miraven atònits com tots els joves cridaven a ple pulmó les cançons deNo és un afer menor, però. Els participants es deixen el físic entrenant durant setmanes per brindar el millor espectacle possible, però el contingut és el veritable protagonista. El xou, crear expectativa, sorprendre, com reacciona tothom, la música i combinacions impossibles de tota mena que en altres àmbits no s'acceptarien amb aquesta alegria i normalitat. Elsvan ser els encarregats d'obrir la jornada amb el seu repertori més icònic. El Metropolitano, dempeus, tronava. Por la raja de tu falda, cridaven. El mateix estadi que hores després es recitava de memòria i a crits totes les lletres, referent de la música urbana.Ibai, assegut en el tron de Twitch, ha lideratI punt. És pràcticament impossible descriure com sonen 70.000 persones saltant, ballant i cantant el Quéééédate del canari. Quevedo a l'escenari i Ibai mirant al cel, satisfet de tota una feinada que acaba consolidant en moments com aquest.Encara que elshan estat constants per culpa de l'acústica del Metropolitano, els combats han fet aixecar tothom de les butaques més d'una desena de vegades. Tot ha començat amb l'streamer amant del motor i dels videojocs,, contra el cantant i compositor, incorporació improvisada per la baixa de, lesionat. Mateo ha guanyat el cinturó després de grans intercanvis de cops, aconseguint escalfar l'ambient. Només amb aquest primer combat, Ibai ja ha trencat el rècord de Twitch. Quedaven cinc hores de directe al davant i ja havien provocat lade la plataforma. L'streamer basc, sense pèls a la llengua, els ha dedicat sonades crítiques. Un dels combats més esperats, però, l'han protagonitzat la mexicana(La Rivers). L'espanyola ha aconseguit guanyar per punts, després de rebre l'escalf del públic i l'odi a les xarxes.han estat els següents en escalar al ring. El primer, que es va retirar per lesió en l'edició anterior, ha caigut derrotat pel llatinoamericà en un combat que brillava més per la intenció que pel resultat. Però així és la Velada. Xou.Entremig de cada combat se succeïen les actuacions musicals i les. Sorpreses comhan fet trontollar els fonaments de l'estadi. També ha fet esclatar tothom d'alegria la intervenció de, un dels més coneguts i veterans. L'actuació de, però, s'enduu la palma. Per qui era, en quin escenari tocava i per com ha respost el públic.Per fi arribava el combat més esperat de la nit. En el qual tothom esperava que els dos pesos pesants de la Velada s'escalfessin la cara a cops de puny. El xilèi l'espanyol d'origen búlgarhan fet acte de presència com veritables lluitadors, però tot ha caigut pel pedregar en qüestió de segons, literalment. Un mal cop amb l'esquerra ha lesionat Misho i ha obligat a suspendre el combat. Per les graderies només s'escoltaven laments, algun tímid aplaudiment de suport i moltes queixes.L'esdeveniment només ha fet que millorar a partir d'aquesta desgràcia. La catalanaha perdut el seu combat contra la lluitadora misteriosa que substituïa. L'Escollida era, que repetia combat i amb una lluita desenfrenada, ha apallissat la seva rival. A partir d'aquí les actuacions musicals han estat. Quevedo. Feid i Ozuna han demostrat per què la música urbana viu en un estat de forma com molt pocs gèneres. Especialment entre el públic jove. El colofó l'han signat l'argentíi el mexicà. Per posar-hi context, entre tots dos sumen desenes de milions de seguidors i més de 15 anys de carrera. Gairebé res.La, tal com l'ha definida Ibai en un moment d'eufòria, marcarà un abans i un després en el món de Twitch. Els centenars de creadors de contingut que han omplert elen són testimonis i són, en part, responsables de l'eco mediàtic que suposa tot plegat. Gegants d'internet como estrelles de futbol comi un camuflatno s'ho han volgut perdre. Però és que tampoc han deixat escapar el tren d'un dia com aquest persones com la mediàticao l'actor, que han provocat onades d'eufòria a les graderies.Repasseu els vídeos. Reproduïu els stories d'Instagram que veieu, els clips a Twitter (que per casualitats d'Elon Musk, la xarxa social ha implementat una nova política en plena Velada i ha rebut crítiques de tots els influencers amb mòbil a la mà). La Velada del Año 3 es història viva de la cultura popular. Només cal veure tot el que representa l'Ibai, la seva influència i com reacciona l'audiència amb tot el que l'envolta.

