Twitter limita l'ús als comptes gratuïts

ha deixat de funcionar aquest dissabte a la tarda i durant tot el dia s'han registrat incidències. Segons ha informat el seu propietari,, s'ha aplicat una novaper evitar li la manipulació del sistema.Es tracta dedels seus usuaris. En concret, els comptes verificats estan limitats a llegir 6.000 publicacions al dia.Pels comptes no verificats, és a dir,i els que afecten a més gent, aquesta mesura els limita a lesi els comptes nous sense verificar només en podran llegir 300 al dia.Per aquest motiu, si en obrir Twitter llegeixes un missatge que diusi us plau, espera uns minuts i intenta-ho de nou, és perquè ja has superat el nombre de tuits que et permet ara la xarxa social.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola