L’emotiu darrer vídeo de Barça TV

Así han sido los últimos segundos de Barça Tv 😔 pic.twitter.com/G75HKkF8UQ — Vida Blaugrana (@Vida_Blaugrana) June 30, 2023

Fi a les emissions dedesprés de 24 anys en antena. Aquest divendres 30 de juny han clos les emissions de la cadena barcelonista, que ha deixat 120 persones sense feina comptant els treballadors i els autònoms. La decisió es produeix per quadrar els números i ajustar-se al, en el context deque viu l'entitat. Barça TV ha publicat a les xarxes socials un emotiu vídeo final en el que es veu redaccions buides, treballadors marxant i platós enfosquint-se.La situació als estudis del club ja era delicada. A principis d'any, els treballadors van convocar diverses jornades de vaga per demanar millors condicions laborals. Al febrer es va arribar a unque va permetre recuperar la normalitat de l'emissora, però el comitè d'empresa mantenia que quedaven assumptes per negociar. Finalment, però, quan acabi el contracte amb, el club deixarà de tenir canal propi.La televisió del club va començar les seves emissions un 27 de juliol de 1999, en el que seria l'última temporada dea la presidència del club, llavors sota el nom de. El 2004 agafava el seu nom actual i el 2008 s'incorporava de manera gratuïta a qualsevol dispositiu que comptés amb. Durant els seus 24 anys d'emissió, el canal ha produït diversos programes d'èxit, vinculats sempre al Barça i el seu entorn.

