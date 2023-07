Antoni Castellà: «Desestabilitzarem l'Estat fins que Europa s'hi impliqui»

Antoni Castellà s'estrena com a cap de llista al Senat. Foto: Hugo Fernández

"És dramàtic per Espanya que hi pugui haver un govern de Vox? Sí, evidentment. No m'agrada un govern de Vox ni a l'Estat, ni a França, ni a Portugal. Però aquest passa a ser un problema dels espanyols"

El líder de Demòcrates, en un moment de l'entrevista. Foto: Hugo Fernández

"Hem caigut en el parany del marc mental espanyol de separar independència dels problemes reals que afecten la gent"

Castellà torna a ser diputat al Parlament des del mes passat. Foto: Hugo Fernández

"Entenc les raons per les quals hi hagi molt votant independentista emprenyat amb com s'han gestionat de malament les coses. En part, ho comparteixo. Però si s'ha de passar comptes, que sigui en els processos electorals catalans"

Castellà és una de les veus que defensa amb més vehemència la vigència de l'1-O. Foto: Hugo Fernández

"El dia 5 de juliol, si surten bé les coses, no serà una victòria de Puigdemont com a president, sinó que ha de ser la victòria de tot l'independentisme"

El líder de Demòcrates, al centre de Barcelona després de l'entrevista. Foto: Hugo Fernández

Amb prou feines havia pres possessió de l'escó com a diputat al Parlament -en substitució de- que la cúpula de Junts li va demanar ser cap de cartell al Senat.(Barcelona, 1970) afronta per primera vegada com a protagonista unes eleccions espanyoles, i ho fa amb el discurs de l'unilateralisme i la confrontació que defensa el partit que lidera,, coalitzada amb la formació que lidera. En aquesta entrevista amb, Castellà defensa el 23-J com una oportunitat que té l'independentisme per bloquejar les institucions espanyoles, i manté que no s'ha de tenir por a una repetició electoral derivada de l'actitud contrària a les cessions davant deli delal Congrés dels Diputats.- Ho he pensat sempre des que faig política: s'han d'utilitzar tots els instruments que tinguem a l'abast amb l'objectiu d'avançar cap a la independència. L'important no és quin instrument uses, sinó de què serveix. Després de molt de temps, l'estratègia de l'independentisme ha de ser diferent. S'han de fer servir les seves institucions per bloquejar-los: això és legítim i democràtic, i es pot fer.- És molt complicat, en soc conscient. Gent molt rellevant de la meva candidatura, molt millors que jo, no se n'han sortit. Mai he decidit si prenc una posició per si em sortirà bé o no en l'àmbit personal. L'anàlisi que vaig fer és si això aporta o no aporta un discurs i una estratègia diferent. Demanar el vot, i presentar-me, és per dir què intentem al Senat i al Congrés: no permetre cap estabilitat de cap govern espanyol.- Hem de sortir d'aquest marc. Per a nosaltres, aquestes eleccions no van de salvar Espanya, ni de reformar-la. Van del projecte d'independència de Catalunya. És dramàtic per Espanya que hi pugui haver un govern de Vox? Sí, evidentment. No m'agrada un govern de Vox ni a l'Estat, ni a França, ni a Portugal. Però aquest passa a ser un problema dels espanyols. El catalanisme polític fa 100 anys que fa favors a l'Estat sense res a canvi. Ara s'ha acabat, diem prou. Ens preocupa que governi l'extrema dreta? Sí, com en qualsevol altre país. Però en aquests moments el marc d'actuació no té a veure a la governança del model espanyol, sinó amb la catalana.- Protegim una sèrie de drets, valors i principis de Catalunya. I per Catalunya. La responsabilitat de gestionar-ho a Espanya és dels electors espanyols. El que no té sentit és que els electors catalans cedeixin el seu vot per evitar que passin coses respecte dels electors espanyols. La nostra prioritat serà protegir al màxim i al límit -amb els instruments del Govern i del Parlament- el model català.- Donaria un marc més llarg que una investidura. Parlaria del concepte d'estabilitzar o no l'Estat, que comença amb una investidura. El primer plantejament que fem és que, per començar a parlar d'una investidura, s'ha de reconèixer el dret a l'autodeterminació i, en concret, la conseqüència del referèndum de l'1-O i, per descomptat, la desescalada total, que vol dir l'amnistia. Això, per començar a parlar. Si no hi ha aquestes dues condicions, no hi ha vots. Forçant una segona volta? Sí. Una segona, una tercera, les que facin falta.- No, no. Demanem força per ser decisius i fer això. Dona un missatge a l'Estat i internacional. El missatge de portes enfora és que, quan un estat que no respecta els mínims drets humans ni l'estat de dret quan ets català, desestabilitzarem fins que Europa s'hi impliqui.- Les relacions bilaterals hi són, i són fluides. Tots estem fent la nostra reflexió: estem davant d'un escenari en el qual és millor col·laborar que competir. Probablement no estem en el punt òptim. Queda temps per prendre decisions estratègiques quan arribi el moment. Crec que ens posarem d'acord.- Seria desitjable si ens posem d'acord en el què. El com és relatiu. Si ens posem d'acord en una estratègia de bloqueig institucional, és desitjable un grup conjunt.- Celebro que el president canviï una mica l'estratègia. Alguns portem dient des de l'1-O que el seu èxit és que vam fer un front democràtic i consensuat entre institucions, partits i societat civil. En algun moment, crec que el president no compartia aquesta estratègia. Com sempre, haurem de concretar què hem de fer. I hi ha marge per posar-se d'acord.- Hem caigut en el parany del marc mental espanyol de separar independència dels problemes reals que afecten la gent. El problema real que afecta la gent és poder decidir sobre tot. La gestió del dia a dia és el mínim que se li demana a un polític. De quines competències hem de parlar? De totes. Nosaltres estem en el punt de treballar per la independència, i això són totes les competències.- Des de l'1-O ens ha passat de tot. La repressió continua. Pensar que un govern de PP i Vox és capaç de tot? Sí. Exactament igual que el govern més progressista de la història fa informes vinculant independentisme amb terrorisme. Tenim un conflicte amb l'Estat, no amb el PP o amb el PSOE. Dins d'aquesta batalla, un instrument important de confrontació és utilitzar les seves institucions. A mi no m'ha agradat mai la fórmula de la confrontació intel·ligent. Hi ha confrontació que funciona, i la que no funciona.- Permetent que no governi. El més rellevant en un estat en termes de la UE és que hi ha una crisi a escala europea si no es pot governar. Aquest és un instrument molt potent.- Per defensar l'estratègia que avanci cap a un procés d'independència, i per tant beneficiï Catalunya, estem disposats a defensar el que faci falta. Aquí no hem vingut per benefici propi, ni per partits ni per persones. Es tracta de desbloquejar el procés d'independència.- Vaig tenir un error: volia dir tret al peu. I n'estic convençut. El somni dels grans partits espanyols, durant molt de temps, era fer una reforma electoral perquè ni bascos ni catalans tinguessin incidència en la governabilitat de l'Estat. El que advertien és que algun dia arribaria el punt que algú faria un plantejament com el que fem ara nosaltres. No s'han posat d'acord a l'hora de fer-ho. I, ara que ho podem fer [bloquejar l'Estat], resulta que l'independentisme no ho vol fer? No té cap sentit. Els primers que obriran cava són els del nacionalisme espanyol, si hi ha abstenció. Entenc perfectament les raons per les quals hi hagi molt votant independentista emprenyat amb com s'han gestionat de malament les coses. En part, ho comparteixo. Però si s'ha de passar comptes, que sigui en els processos electorals catalans.- És legítim. Jo no hi entro, és respectable. Però em produeix certa contradicció. Tu pots defensar una abstenció massiva perquè creus que té un efecte. A Dinamarca en pot tenir, a l'Estat no li fa ni pessigolles. O pots defensar que hem de votar i bloquejar l'Estat. El que em sorprèn és que validin l'instrument de bloquejar l'Estat si la llista és unitària. Si la llista no és unitària, que vol dir amb els mateixos agents per separat, aleshores abstenció? Probablement soc jo que no ho entenc, i ho veig una contradicció.- Suposo que es refereix al fet que hi ha una de la dotzena de comissions que tenim que va fer una reunió i va debatre una proposta de resolució per elevar a l'Assemblea defensant l'abstenció. Això no només és legítim, és plural i demostra que el Consell és transversal.- Primer, jo desvincularia el retorn de la sentència. I estic esperançat amb la sentència, que té a veure amb la immunitat, però falta l'actitud del govern espanyol. Tindria sentit que la UE, que vetlla pels drets dels seus ciutadans, ratifiqui un veredicte en què digui que els exiliats gaudeixen d'immunitat perquè no han comès cap delicte. Hi ha una segona fase en la qual el govern espanyol decideix o no retirar la seva ordre de detenció. Per mi, el dia 5 de juliol és un punt d'inflexió, l'acumulat de tota l'estratègia de l'exili. Fins ara, ha tingut èxits rellevants: les euroordres no han funcionat i no han estat extradits. El dia 5 pot ser una contraofensiva de l'independentisme respecte a l'Estat. Si es diu que la immunitat és vàlida, el següent pas és que Espanya retiri l'ordre nacional de detenció. I, en certa manera, si es diu que hi ha immunitat, la sentència del procés és incorrecta. Hauríem de recuperar l'estratègia conjunta i protagonitzar una contraofensiva.- Espero que no sigui l'última bala. Però és veritat que, malgrat les crítiques al president des que va impulsar el Consell, ell té l'obsessió del retrobament i que ens en sortim quan compartim. El dia 5 de juliol, si surten bé les coses, no serà una victòria de Puigdemont com a president, sinó que ha de ser la victòria de tot l'independentisme i del procés.- Seria desitjable si ens posem d'acord en el què. Que hi hagi un Govern amb ERC, Junts i la CUP amb l'objectiu d'avançar en el procés sempre serà desitjable i ho defensaré. Hem d'acabar amb aquesta guerra fratricida de l'independentisme per gestionar el poc poder que tenim.- Ha de ser un punt d'inflexió, d'operació d'estat en clau catalana. Espero que la Diputació funcioni amb una governança de Junts i ERC. Si això no és possible, que hi hagi un govern unionista i anem a l'oposició. La Diputació hauria de servir perquè anéssim reflexionant sobre tots els acords municipals del país. I m'assenyalo a mi mateix: cal recompondre les coses.- Per fer què? Els dos som instruments. Els dos naixem de l'inici del procés d'independència, amb Junts pel Sí. Demòcrates, en el seu dia, va fer un acord amb ERC quan els republicans defensaven la via unilateral. Quan ERC deixa de defensar-la, i Junts ho fa, ens associem amb Junts. I si Demòcrates demà deixés de defensar la via unilateral, jo en marxaria. Carrasco i Formiguera deia que ell no canviava de partit, sinó que els partits es movien i ell no variava de principis. Ara tenim una bona entesa amb Junts i, de fet, diria que la candidatura al Congrés i al Senat és el que més s'assembla a Junts pel Sí. La coalició estava oberta a ERC i, si haguessin dit que sí, això hauria estat Junts pel Sí. Ara l'objectiu és defensar que es pot acabar el procés.

