La immunitat de Puigdemont, en joc: cinc preguntes amb resposta sobre la sentència de Luxemburg

- Què ha de dir el tribunal?

- Quins són els possibles escenaris?

- I si el TGUE no vol mullar-se?

- Tenen recorregut unes noves euroordres?

- Podran tornar a Catalunya?

L'té una cita important dimecres a Luxemburg. El(TGUE) dictarà dues sentències, una sobre ladels eurodiputats -que l'expresident delDavid Sassoli no va defensar- i una altra sobre elque l'Eurocambra va concedir all'any 2021 per poder tramitar les euroordres contra. La sentència es preveu cap a dos quarts de deu i es pot recórrer al(TJUE), la darrera instància de la justícia europea. Els exiliats no tenen bones experiències al TGUE, però quan han perdut en primera instància el temps -i els recursos al TJUE- els ha acabat donant la raó. Un exemple d'això és, precisament, sobre la immunitat.Quan el Parlament Europeu va aixecar la protecció als exiliats, i davant del risc de ser detinguts, els advocats van demanarmentre es resolia el recurs contra el suplicatori. El TGUE ho va descartar, però més tard el TJUE va donar-los la raó, i per això ara, amb l'excepció d'Espanya. Aquell dia, fa més d'un any, l'alt tribunal va plantejar arguments rellevants que, arribat el cas, podria mantenir. Va dir, entre altres coses, que hi haviaper part del president dels (JURI),de Ciutadans, i del ponent del suplicatori, l'hongarès, del mateix grup europeu que Vox. Sigui com sigui, està en joc la immunitat de Puigdemont, però la decisió no serà encara definitiva.A continuació,per interpretar la decisió de dimecres:Hi ha dues decisions. Una és sobre la protecció de la immunitat, que la defensa dubta que el TGUE els doni la raó. David Sassoli no va protegir-la, en una decisió que els advocats van impugnar i ara es resoldrà. L'altra és sobre la concessió del suplicatori. Dit de manera senzilla:contra el suplicatori del Parlament Europeu. Ha de dir, doncs, si el suplicatori es va fer bé -i, per tant, l'accepta- o bé hi va haver irregularitats -i, en conseqüència, el tomba-. Si el tribunal avala el suplicatori,. Si el tribunal rebutja el suplicatori,, com quan van ser nomenats eurodiputats. Ara bé, la sentència serà molt més complexa i la defensaque utilitzi la justícia europea per fonamentar la seva decisió.Un primer escenari passa perquè el TGUE doni la raó al Parlament Europeu i avali el suplicatori. Si això passa, els eurodiputats perdrien la immunitat i. La decisió, però, es pot recórrer i es poden demanar noves mesures cautelars. De tota manera, s'obrirà la porta a noves ordres de detenció per part de Pablo Llarena, en aquest cas pels delictes de-en el cas de Puigdemont i Comín- i de-en el cas de Ponsatí. En aquesta situació, arrencaria de nou el procediment judicial a Bèlgica, però la defensa creu que seria limitat i, en el millor dels casos, quedaria bloquejat al cap de poc temps.Un segon escenari pot ser que el TGUE consideri que el Parlament Europeuamb el suplicatori, sigui per manca d'imparcialitat d'alguns dels seus membres o bé perquè el Suprem no és competent. Aquest escenari és menys probable, perquè, tenint en compte que hi ha marge per presentar recurs. En aquest cas, però, seria una victòria per als exiliats, que recuperarien la immunitat plena, peròsense risc de ser detinguts. El Suprem hauria de demanar un nou suplicatori, un escenari que la defensa de Puigdemont veu positiu, perquè confia que menys eurodiputats hi donarien suport després del revés de la justícia europea.Un tercer escenari, força probable, és que el TGUE, i que, per tant, el tombi. Seria una decisió senzilla, que permetria al tribunal. En certa manera, seria positiva per als independentistes, perquè recuperarien la immunitat, però alhora perdrien la possibilitatper a futurs escenaris. Aquesta opció seria un missatge a Llarena: el tribunal li estaria dient que, perquè la situació dels eurodiputats ha canviat. Ja no se'ls persegueix per sedició -delicte derogat amb la reformad el codi penal- i aquelles euroordres per les quals el Suprem va demanar un suplicatori ja no existeixen.Situats en un escenari en què el TJUE dona la raó al Parlament Europeu i aixeca la immunitat,s. Ara bé, els advocats també sostenen que aquestes no tindrien recorregut. Per què? L'advocat de Puigdemont,, argumenta que el suplicatori es va demanar per tirar endavant unes euroordres que demanaven l'extradició per uns fets concrets, tipificats en uns delictes determinats, que eren la sedició i la malversació. Això, ara, ha canviat. Per tant, interpreta la defensa,, perquè caldrà un nou suplicatori adaptat a la nova realitat.I què ha canviat? El 12 de gener, Llarena va dictar una interlocutòria adaptant el processament de Puigdemont, Comín i Ponsatí a la reforma del codi penal. Va fer decaure el delicte de sedició i va optar per perseguir els dos primers per malversació i la tercera per desobediència. Alhora, va fer decaure les euroordres que anaven vinculades a aquests delictes, i va optar per no emetre'n de noves, a l'espera que el Suprem ratifiqués el seu criteri. Paral·lelament, el 31 de gener el TJUE va dictar sentència sobre l'abast de les euroordres i va posar en dubte la competència del Suprem per veure la causa contra els eurodiputats. El Suprem n'ha fet una interpretació a mida , però la defensa està convençuda que tindrà conseqüències de cara al recorregut de les euroordres.Ara com ara, Puigdemont, Comín i Ponsatí tenen immunitat de manera cautelar, però el Suprem ja ha deixat clar quina interpretació en fa., com ja va passar fa uns mesos amb l'exconsellera d'Educació. Res d'això canviarà aquest dimecres, perquè tant si el TGUE avala el suplicatori -i tomba la immunitat- com si el rebutja -i manté la immunitat dels eurodiputats-, no podran tornar a casa sense risc de detenció. Això sí, en funció de què passi aquesta setmana, s'obriran nous escenaris i la defensa podria demanar executar la sentència, en cas que sigui favorable, per mirar de forçar el Suprem a respectar la protecció dels eurodiputats, també en territori espanyol.

