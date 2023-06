«La Velada del Año 3»: tot preparat perquè Ibai torni a esmicolar internet des de Twitch

Els combats de la Velada 3: qui participarà?

Ampeterby7 vs Abraham Mateo

Samy Rivers vs Marina Rivers

Luzu vs Fernanfloo

Misho Amelao vs Shelao

Mayichi vs La Elegida (serà una sorpresa)

(serà una sorpresa) Coscu vs Germán Garmendia

El cartell original dels participants de la Velada 3 Foto: Kosmos Media



Actuacions musicals: qui cantarà a la Velada 3? Des de la celebració del primer esdeveniment, el 2021, l'streamer basc ha posat la música en el focus de la Velada. L'any d'inici va ser més modest, però l'edició del 2022 va aglutinar estrelles de renom com Duki, Rels B, Nicki Nicole, Quevedo o Bizarrap. Enguany, però, ho ha posat tot cap per avall. Aquesta és la llista: Feid

Quevedo

Ozuna

Estopa

Rosario Flores

Maria Becerra Per acabar-ho d'adobar, Ibai ha assegurat que hi haurà sorpreses i s'incorporaran alguns altres artistes. També ha afirmat en streaming que l'actuació musical de l'inici serà una "barbaritat".

La llista de cantants per la Velada 3 Foto: Kosmos Media

On se celebrarà la Velada 3 i amb quins horaris?

Escalfin motors. Carreguin les bateries dels mòbils i les tauletes. Preparin els sofàs des d'on veuran la televisió o escarxofant-se a les cadires davant la pantalla de l'ordinador. Aquest dissabte internet pot tornar a viure un terratrèmol de màxima categoria gràcies a l'esdeveniment més important de la comunitat de Twitch, dels creadors de contingut i dels influencers:Una jornada de boxa amateur que enfrontarà coneguts streamers al. Cantants de talla mundial actuaran per a un públic dei, segurament, milions de persones des de la plataforma de directes.En la tercera edició d'aquest format, el llistó està molt alt:va suposar el rècord absolut de tota la història de la plataforma d'streaming, amben el minut d'or de tota la jornada. D'això ja fa pràcticament un any, el 26 de juny de 2022, des de l' Els streamers van rebentar internet liderats per Ibai ... i ara volen repetir la gesta.Enguany,Ple fins a la bandera, el Cívitas Metropolitano pot ser l'escenari d'un moment històric -un altre- per a la comunitat de creació de contingut de parla hispana.estan convidades a l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Només Ibai és capaç de mobilitzar aquestes xifres i a un altíssim nivell mediàtic sense pràcticament immutar-se. La gestió de tot plegat ha estat carregosa, però només amb el seu nom, la festa està assegurada.Ibai ha admès que ha estat molt difícil arribar a quadrar tots els combats. Ambició i expectativa són els principals objectius que es van situar des de l'organització, però els problemes a l'hora de produir un esdeveniment com aquest es van fer palesos quan tres participants van caure de la graella:-per un problema de salut-,-per una lesió a l'ull- i-al·legant problemes de salut, a només cinc dies de la Velada-. Al final, el quadre és el següent.Només repeteix una persona de l'edició anterior:, que es va lesionar en el seu enfrontament contra. El plat fort és el darrer, el de, dos creadors de contingut històrics de Llatinoamèrica. Tots dos sumen desenes de milions de seguidors a totes les xarxes.

L'Ibai ja va avançar, des de feia temps, que tenia ganes de continuar elevant el llistó de la Velada. La primera es va fer en un entorn molt petit; la segona, rebenta el rècord de Twitch en un pavelló de bàsquet tan històric com el de Badalona; i ara a l'Estadi Civitas Metropolitano, casa de l'Atlètic de Madrid. Els horaris previstos (que sempre acaben alterats pel directe) són aquests:

A les 15 h s'obren les portes de l'estadi, perquè tots aquells que tinguin entrada puguin anar ocupant els seus seients.

s'obren les portes de l'estadi, perquè tots aquells que tinguin entrada puguin anar ocupant els seus seients. A les 17 h , Ibai iniciarà l'streaming al seu canal de Twitch: comença la catifa vermella amb l'arribada dels streamers, VIP, convidats i els participants.

, Ibai iniciarà l'streaming al seu canal de Twitch: amb l'arribada dels streamers, VIP, convidats i els participants. A les 18:30 h comença l'esdeveniment amb una actuació musical especial

comença l'esdeveniment amb una actuació musical especial A les 0:45 h de la matinada de diumenge està previst que acabi tot. L'any passat ja es va allargar fins a la una de la matinada.

Què cal saber per veure la Velada del Año 3?

Tècnicament, res. La intenció des de l'inici d'Ibai és aglutinar el màxim de públic variat possible. Ara bé, l'esdeveniment de boxa amateur segueix diverses normes que es posen a disposició de la gent perquè entenguin al detall tot el que passarà al ring. Sis combats i dotze participants. Un àrbitre professional i comentaristes, amb l'streamer basc com a líder.

Vencedor/a: Cada combat tindrà un sol vencedor. En cas d'empat, els jutges s'han de reunir i valorar qui ha fet més mèrits per ser declarat vencedor. Cada guanyador rebrà el cinturó de campió.

Cada combat tindrà un sol vencedor. En cas d'empat, els jutges s'han de reunir i valorar qui ha fet més mèrits per ser declarat vencedor. Cada guanyador rebrà el cinturó de campió. Durada dels combats: Els combats consistiran en tres rounds de tres minuts per a la categoria masculina i de dos minuts per a la femenina. El cronòmetre no es para i hi haurà un minut de descans entre assalts.

Els combats consistiran en tres rounds de tres minuts per a la categoria masculina i de dos minuts per a la femenina. El cronòmetre no es para i hi haurà un minut de descans entre assalts. Equipació: Completa amb totes les proteccions. Tots els boxejadors faran servir casc, que pot ser o protector de barra, de pòmuls o de cara oberta. Els guants variaran depenent del pes dels participants i aniran des de les 12 a les 18 unces.

