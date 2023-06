La reforma de les regles fiscals i el Pacte Migratori, principals reptes de la presidència espanyola de la UE

Espanya assumeix aquest dissabte, i fins a finals d'any, ladel. Durant aquest tempshaurà de liderar les negociacions entre els 27 països per arribar a consensos en temes com el, la, la reforma del, les, etcètera. Però els temes que marcaran l'agenda de Sánchez seran la reforma de lesi elEl Consell de la Unió Europea és l'òrgan on es troben representats els estats membres a través dels seus ministres i la seva principal funció és lai l'impuls de lade la UE. Serà la cinquena presidència del Consell de la UE que assumeix Espanya. L'última vegada va ser el 2010 sota el govern deUn cop estreni la seva nova presidència, el president espanyol viatjarà a. El seu objectiu amb la visita és refermar el compromís de la Unió Europea amb el país de. Un gest que el president ucraïnès ja ha agraït, però també ha aprofitat l'ocasió per posar deures a Sánchez: "aquest és un moment històric per començar les negociacions perquè Ucraïna sigui un". Durant la pròxima setmana, el president espanyol es reunirà a Madrid amb la presidenta de la Comissió Europea,, i el president del Consell de la UE,Les primeres setmanes de la presidència estaran marcades per la celebració de les. Les prioritats de Sánchez durant la presidència són clares. En tot cas, els resultats electorals i un possible canvi de govern poden fer trontollar aquesta agenda marcada pel govern socialista.En matèria de regles fiscals, Sánchez haurà d'aconseguir ques'entenguin amb les noves normes proposades per laLa presidència espanyola serà l'encarregada de fer les propostes per arribar a aquest consens entre gals i germànics. La qüestió migratòria també ocuparà l'agenda de la delegació espanyola perquè s'espera que els 27 països siguin capaços de tancar el nou. La nova presidència haurà de donar un nou impuls a la negociació del reglament i a les converses amb elper tancar les qüestions acordades pels 27.En la presentació de les prioritats de la presidència, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va avançar que una de les qüestions clau en les quals ha d'avançar el bloc és en la. Davant les dependències detectades a la UE, agreujades per la invasió russa d'Ucraïna, el bloc comunitari té pendents diferents iniciatives que ha de negociar per independitzar-se de països tercers en diferents àmbits.Entre aquestes carpetes hi ha la llei de matèries primeres fonamentals amb la qual la UE vol assolir la resiliència per garantir unes cadenes de subministrament més segures. També està pendent d'acord la reforma del mercat elèctric, una de les qüestions més demanades pel govern espanyol l'últim any arran de la crisi per l'. La presidència espanyola també haurà de treballar per trobar un consens en la llei europea que regula lai la llei d'de la indústria.

