Homenatge a Carles Castellanos, activista per la llengua i la independència

"El Consell de la República té recorregut"

Poble Lliure i Edicions del 1979 han organitzat una l'activista, enginyer i lingüistaper la seva trajectòriaEs farà aquest dissabte 1 de juliol, a les sis de la tarda, a l'espai Fabra i Coats de Sant Andreu, el seu barri. L'itinerari vital de Castellanos permet seguir gairebé sis dècades d'una part de l'esquerra independentista des dels anys seixanta fins ara. Una vida que l'ha dut a patir detencions (dues d'elles amb tortura), quatre empresonaments i dues marxes per buscar refugi a la Catalunya Nord o a Europa.Fa dos anys va publicar, d'Edicions del 1979, on passa revista a la seva trajectòria política i intel·lectual. Allí explica l'origen de la seva presa de consciència social i nacional, arran dels, que van afectar greument el Vallès, i quan ell va ser de les moltes persones que es van mobilitzar per ajudar els qui van perdre casa o familiars.En la biografia de Castellanos, es troben moltes de les sigles històriques de l'esquerra independentista radical. Militant del, va ser un dels fundadors del PSAN i més tard d'una de les seves escissions, el PSAN-Provisional. Fundador d'Independentistes dels Països Catalans, va contribuir també a laAra, als, Castellanos manté les seves crítiques al lideratge independentista, que va expressar en aquesta entrevista concedida a Nació fa dos anys, on propugnava una lluita no violenta activa i feia una lectura molt crítica de com els dirigents sobiranistes van gestionar la tardor del 2017. Qualificava la seva actuació d'"insolvència política". Actualment, milita a Poble Lliure i pertany a l'ANC. Dijous a la nit, aténEstà actiu. Ve de donar una conferència davant de membres del Consell de la República: "Crec que aquest organisme encara té recorregut, tot i que ha de madurar políticament", afirma.Per Castellnos, el Consell "té l'avantatge d'aportar una referencialitat diferent de la que coneixem" i considera que hauria d'impulsar una l'exterior, però que tingui algun tipus de vinculació amb el Govern de la Generalitat. Sembla que no tem el conflicte: "Perquè hi hagi canvis hi ha d'haver conflicte".Com aha estat un estudiós de les llengües afroasiàtiques, amb una tesi doctoral sobre l'Va ser director del, on també ha impartit com a professor. En el seu llibre de memòries hi ha també un capítol dedicat al seu vessant com a científic de la llengua, un aspecte que considera essencial en la seva biografia.

