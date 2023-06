Creu que està sortint amb Brad Pitt i li estafen 170.000 euros

Fingen ser Brad Pitt y estafan 170.000 euros a una mujer de Granada.



Lee la noticia completa aquí:https://t.co/XFAukL50TX pic.twitter.com/nYrbnTPGqU — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) June 29, 2023

Era la dona més feliç del món. Havia complert el somni de moltes altres, havia enamorat l'estrella de Hollywood. La relació tot just estava començant i encara no havien passat dels missatges escrits i alguna fotografia. Si bé, aquestaestava disposada a fer qualsevol cosa per al seu estimat. Fins i tot, a pagar-liperquè pogués volar a Espanya i gravar una pel·lícula amb ella.El que no s'imaginava la dona és que estava sent víctima d'uni que la persona darrere de la pantalla no era l'actor estatunidenc. Tot plegat va començar el 2022, quan va entrar en un. A partir d'allà, va anar movent fils fins que va arribar a contactar amb l'actor. O, com a mínim, això creia ella.Quatre fotomuntatges no gaire elaborats van ser suficient perquè l'estafador es guanyés la seva confiança i, fins i tot, li va prometre que la visitaria per. Per sufragar els costos del rodatge, el fals Brad Pitt, que ella va realitzar perquè li enviava fotografies amb un full de paper en què li jurava que li retornaria els diners. Amb el temps, però, va veure que havia estat enganyada i ara ha presentat una

