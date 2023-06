L'edat de l'os és clau

El cadell d'os, a tocar del port de la Bonaigua Foto: Cedida pels Agents Rurals

No convé que s'acostumi als humans

Els ecologistes alerten del risc d'“atropellament imminent”

Els Agents Rurals han intentat sense èxit foragitar l'os del port de la Bonaigua. Foto: Agents Rurals

L'que ronda per la carretera del, al municipi d', s'està convertint en una de les principals preocupacions dels veïns del nord del Pallars Sobirà i de les autoritats ambientals. Malgrat la darrera aquest passat dimarts i utilitzant bales de goma - l'animal continua prop de la zona, tot i que no se l'ha tornat a veure.Una situació que ha encès totes les alarmes, tant pel, com pelsque podrien acostar-se massa a l'animal. I és que el plantígrad està demostrant unaenvers els humans i s'ha deixat veure en nombroses ocasions des de principis de juny. En aquest sentit, una pregunta sobrevola la ment de moltes persones.Tal com explica ala cap dels Agents Rurals a l'Alt Pirineu i Aran,, el primer factor a tenir en compte és l'edat de l'os., afirma. En aquest sentit, explica que han copsat unde l'animal des del primer cop que se'l va veure. "Als primers vídeos , quan se'l veia creuant la carretera, tenia por, però a poc a poc s'ha acostumat,", afirma Servent.Tant és així, que l'os ha anat agafant confiança i ja no té tanta por als humans. De fet, els Agents Rurals han pogut observar com l'exemplar. Per altra banda, puntualitza Anna Servent, "no és estrany que l'os sigui a la zona, ja que Alt Àneu és un municipi amb molta presència d'ossos". Tanmateix, la seva actitud envers els humans preocupa, tot i que des que se'l va foragitar per segona vegada,, puntualitza.Un altre dels motius de la constant presència de l'os és la, explica Servent. L'os es dedica a aixecar pedres durant tot el dia i es nodreix principalment d', sobretot de formigues, tal com han pogut comprovar examinant els seus excrements. Així mateix, l', entre finals de primavera i principis d'estiu, també provoca que el jove os s'allunyi dels, molt agressius amb els cadells i altres mascles.Malgrat que l'os de la Bonaigua mostri curiositat i no tingui una reacció agressiva contra els humans, la seva presència reiterada és un gran problema. ", alerta la cap dels Agents Rurals. Per això, la principal recomanació per a la gent de la zona i els visitants ésamb l'animal i no aproximar-s'hi. ", afirma.Precisament, aquest perill va comportar que es realitzés el segon foragitament, el passat dimarts 27 de juny, amb bales de goma més potents. Des de llavors,, però els Agents Rurals continuen amb el. Si l'os tornés a ser vist prop de la carretera, es procediria a un, avança Anna Servent.Si aquesta estratègia tampoc donés resultat, elpreveu en la seva segona fase. Una possibilitat, però, que segons Servent "s'ha de valorar molt bé", ja que depèn de molts factors, entre els quals l'edat del plantígrad, que podria fer variar la hipotètica actuació.Mentre els Agents Rurals –juntament amb tècnics d'Acció Climàtica, Forestal Catalana i agents dels Mossos d'Esquadra- han intentat en dues ocasions sense èxit foragitar l'os de la carretera del port de la Bonaigua, elsalerten del risc d'un “atropellament imminent”.Entitats com l'al Pirineu i Ecologistes en Acció, entres altres, consideren que la pressió del trànsit rodat i els curiosos que visiten la zona “provoquen situacions límit”. Asseguren que lesi sense la celeritat que la situació requereix”.En aquest sentit, critiquen que en 19 dies només s'hagin fet dues intervencions, quan el protocol. “Hores més tard de cada intervenció, l'exemplar d'os bru ha continuat freqüentant el mateix lloc, amb pocs metres de diferència”, asseguren els ecologistes.A més, sol·liciten que es facinde la carronya que, segons Agents Rurals, algú va dipositar per a atreure a l'os. Les entitats pretenen que es determini si hi ha hagut alguna voluntat d', com va passar amb l' os Cachou a la Val d'Aran . Finalment, sol·liciten que s'emeti un comunicat oficial adreçat a turistes, excursionistes i veïns indicant que està absolutament, fotografiar-lo i difondre la seva ubicació.

