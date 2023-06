La Junta Electoral atorga a Espai CiU el 100% dels drets electorals de JxCat

El PDECat va recórrer l'acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 21 de juny del 2023 pel qual es decidia que el repartiment de drets electorals obtinguts per la coalició Junts a les eleccions generals del 10 de novembre del 2019 consistirà a atribuir un 50% a cadascuna de les dues formacions que van integrar la coalició. A l'acord s'explicava que en no constar a la candidatura els electes que pertanyien a cada formació, procedia aquest prorrateig.



La JEC admet aquest extrem, però subratllava que el pacte signat pels dos components de la coalició "era clar i explícit" en assenyalar que "la subvenció electoral que, si és procedent, correspongui, serà percebuda completament pel PDeCAT", així com que "les subvencions electorals per vots i escons i per l'enviament directe als electors de propaganda electorals de les que pugui ser beneficiària la coalició electoral d'acord amb la normativa vigent seran percebudes totalment pel PDECat". La resolució de la JEC

La Junta Electoral Central (JEC)i li ha atorgat el 100% dels drets electorals de la coalició Junts per Catalunya per a lesdelLa JEC tomba una resolució prèvia de la Junta Electoral de Barcelona, que havia arribat a la conclusió queentre els dos membres de la coalició, la mateixaEls del partit demòcrata no hi van estar d'acord i van recórrer contra la decisió a la JEC, que ara resol a favor seu.L'àrbitre electoral argumenta que, precisament, que la integritat dels drets havia d'anar al PDECat. Així, el partit no haurà de compartir els recursos i els espais amb Junts, que podria portar el cas encara als jutjats. Alhora ha denegat a la nova coalició Junts formada en el present procés electoral l'avançament previst al mateix article.

