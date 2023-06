La policia espanyola no pot assegurar que el porter Sergio Rico patís un accident muntant a cavall

El porter espanyol, del Paris Saint-Germain i exjugador del Sevilla i Mallorca, es recupera a l'UCI de l'Hospital Verge de la Rosada d'un suposatmentre muntava a cavall, pel qual va ingressar. Rico va patir un, però la Policia Nacional espanyola ha determinat que, perquè no hi ha testimonis.En un primer moment, va trascendir que diversos testimonis havien relatat que el jugador hauria caigut del cavall i aquest li hauria propinat. Si bé, l'atestat policial no recull cap mena de testimoni i, de fet,. El jutge, però, ha decidit decretar elperquè no existeixen indicis de criminalitat.L'equip parisenc va enviar "" al nucli més proper a l'esportista, mentre que el, club on va estar quatre temporades Rico i amb el qual va guanyar dues Lligues Europa (2015 i 2016), va enviar "" al jugador i li va desitjar "una ràpida recuperació" des del seu perfil oficial de Twitter.

