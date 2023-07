La gestió forestal, una vacuna per als grans incendis

Reduir la vulnerabilitat dels boscos

La gestió forestal estratègica va facilitar als Bombers l'extinció de l'incendi de Portbou. Foto: ACN

Prevenció estratègia: actuacions quirúrgiques

Tasques de gestió forestal estratègica a càrrec de les ADF al massís del Garraf. Foto: ACN

Portbou: quan la gestió forestal frena un gran incendi

El ramat de cabres que pasturen a l'incendi de Portbou a partir d'un acord amb Acció Climàtica. Foto: ACN

Des de mitjan segle passat Catalunya pateix un procés d'. Grans extensions de boscos, ja que l'extracció de fusta o el pasturatge han deixat de ser rendibles econòmicament. També antigues terres de conreus s'han anat transformant en zona forestal, que jadel país.D'aquesta manera, Catalunya ha anat perdent el paisatge tradicional en forma de mosaic i ha anat evolucionant en algunes zones cap a un. En un context dei de sequeres estructurals, és una situació que dispara el risc de grans incendis . Per intentar mitigar-ne els efectes, lal esdevé una: no els pot evitar, però en redueix la intensitat.En un sector on la rendibilitat econòmicament és molt difícil és important que el suport públic permeti combinar els objectius productius amb els vinculats a la conservació de la biodiversitat i a la prevenció d'incendis. En aquest sentit, el Departament d'Acció Climàtica ha passat de 3 milions anuals per a gestió forestal a 18 i en preveu invertiren el marc del pla de prevenció d'incendis forestals.Hi ha dos tipus de gestió forestal: la que pretén–que actua en superfícies mitjanes o grans- i l'estratègica, actuacions quirúrgiques en territoris molt reduïts. La primera és menys intensa i és molt similar a la silvicultura tradicional.Hi ha dos elements claus. Per una banda, la, o cosa que és el mateix, de quantitat de biomassa per unitat de superfície. I per una altra,entre els diversos estrats: herbaci-matollar, arbustius i arbori.“Aquest tipus d’actuacions a escala de paisatge no només redueix la intensitat d'un possible incendi sinó que en dificulta els de capçada, els de més difícil control. Es poden limitar, per tant, els impactes sobre el medi i els danys sobre infraestructures i poblacions”, explica, cap de la secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d'Acció Climàtica a les comarques gironines.De fet, en un bosc sense gestionar els incendis no només avancensinó que tenen una, és a dir, el poden deixar totalment cremat. En aquest sentit, no només es dificulta la regeneració sinó que s'impedeix precisament un dels avantatges dels incendis de baixa intensitat, que també actuen com a vacunes per a futurs grans incendis, com explicava en aquesta entrevista Marc Castellnou , responsable dels Bombers GRAF.La gestió forestal pren més importància en un context on laés cada vegada mési on els boscos esdevenen la fotografia d'un clima que ja ha canviat: “Molta més càrrega de combustible vol dir més competència per l’aigua , vegetació més estressada i més biomassa seca o morta i, per tant, més disponibilitat per cremar”, afegeix Meya.Un segon tipus de gestió forestal és la prevenció estratègica. Està encarada absolutament a la reducció del risc d'incendi i es treballa en superfícies molt reduïdes. “Són actuacionsen molt pocs punts del territori”, assenyala el responsable d'Acció Climàtica.Un element clau són els perímetres de protecció prioritària , els PPP. Es tracta d'una figura de planificació forestal que s'aplica en 34 paratges del país –bàsicament massissos- amb risc de patir un gran incendi forestal, els que superen les 500 hectàrees i que puntualment poden superar la capacitat d'extinció dels Bombers.Els gestors d'espais naturals, els analistes del GRAF dels Bombers i els mateixos tècnics d'Acció Climàtica s'encarreguen d'analitzar dins d'aquests massissos quines són lesa partir de l'anàlisi dels patrons de propagació de foc.Es tracta de les, on es porten a terme actuacions més intenses que s'acompanyen de les zones complementàries, on es busca una gestió més clàssica. “Aquestes actuacions ens han de permetre ser eficients a l'hora de reduir la intensitat i la velocitat de propagació de possibles incendi”, explica, enginyer forestal del departament. Les executen directament el Departament d’Acció Climàtica, mitjançant el(GEPIF) o contractant empreses especialitzades, i també amb ajuts a les(ADF), als ens locals o als mateixos propietaris forestals.De fet, les zones estratègiques són molt reduïdes i suposen entre un 3 i un 5% d'un massís. “No tenim la capacitat de gestionar així el 50% de les Gavarres o de Collserola”, admet David Meya. “Es tracta deque, en cas d'incendi, pugui donar-te una bona oportunitat per als operatius d'extinció”, afegeix. En aquest sentit, són treballs costosos, sovint sense retorn productiu, i que requereixen un esforç sostingut de manteniment, fet que els obliga a acotar-los molt.La prevenció estratègica també serveix peramb el qual treballen els. Concretament, es creensense vegetació per tal que els operatius puguin treballar amb menys perill.Elss són els que superen les 500 hectàrees. L'any 2022 només se'n van declarar dos –el de Baldomar (la Noguera) i el Pont de Vilomara (Bages)-, però van ser els responsables de quasi el 70% de la superfície cremada.La passada primavera, excepcionalment, es va declarar un gran incendi forestal que va començar a(el Rosselló) i que, després de cremar a Cervera, va entrar a l'per. Va cremar–727 a la Catalunya Nord i 123 més al Principat-, però va ser un cas on sense prevenció estratègica ni ramaderia avui estaríem lamentant un incendi de dimensions molt majors.Concretament, la clau va ser el bosc de la, una forest pública que forma part d'un perímetre de protecció prioritària i on entre el 2015 i el 2016 es van ferde selecció de talls i estassada, així com l'obertura de pistes. La reducció de combustible es va complementar amb un. El departament té un acord amb el pastor d'un ramat d'unes–que també va incloure la construcció d'un corral- i amb un ramader del Ripollès que porta les sevesdes de la tardor fins a la primavera.No és cap excepció. De fet, Acció Climàtica ja fa pagaments per serveis ambientals a unad’arreu de Catalunya que pasturen en zones clau per reduir el risc d’incendi, pràctica que es coneix com a“L'incendi venia molt envalentit, però en entrar a l'Alt Empordà es va trobar aquesta zona gestionada i va canviar de comportament”, explica Jordi Canals, tècnic d'Acció Climàtica responsable del projecte. “, el foc hauria recorregut tota l'olla de Portbou, hauria tornat a guanyar força quan hagués trobat terreny ascendent i potser”, afegeix.Després d'incendis com el del Rosselló i l'Alt Empordà s'intenta analitzar què ha funcionat i què no. Tornar sobre el terreny i: des de l'amplada de les franges sense vegetació a l'efecte de la pastura passant per la situació de les pistes. En aquest cas, el retorn dels Bombers de la Generalitat va ser, assenyala Canals, que admet que el canvi climàtic els obligarà a augmentar el coneixement sobre zones on tradicionalment no s'han produït incendis i, per tant, hi ha molt menys background.