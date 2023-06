Montañola busca a l'Ecuestre el vot dels qui «estan fins als nassos de la infantilització»

té una missió que sembla impossible de cara a les eleccions espanyoles del 23-J, com és conduir la bandera del PDECat a la batalla . Les perspectives no són afalagadores, però és cert que els dies que porten a les urnes tindran moments de tot. Aquest dimecres, el candidat ha presentat la seva proposta al, intentant seduir un públic que potser no li és, de partida, hostil."Hi ha molta gent orfe a Catalunya", ha començat dient el candidat, que s'ha sotmès a un diàleg amb el periodista. Montañola ha afirmat que els millors anys de Catalunya han estat aquells en quèdefensaven la causa de CiU al Congrés. "La política és una cosa seriosa", ha afirmat el cap de llista del PDECat.Montañola ha tingut moments vehements. "Alguns, volent construir un Estat, han perdut la nació i l'ànima del país", ha dit. Ha resposta al prec del president Artur Mas perquè el PDECat no es presentés a les eleccions, tot afirmant que "és el temps d'una nova generació i no dels qui han governat en els darrers trenta anys" i ha llançat un: "Encara que el PDECat no existís en aquestes eleccions, per res del món votaria Junts".Ha criticat que Junts ha jugat a ser un ", no es pot ser el més radical al vespre i el més moderat el matí". En aquesta línia, ha subratllat que "no es pot voler fer la revolució i anar a esquiar el cap de setmana". Manchón ha aprofitat el moment per recordar que "Catalunya té un PIB de 30.000 euros". Montañola ho ha reblat: "Hi ha revolucions quan hi ha gana".El cap de llista del PDECat ha afirmat que la seva és la candidaturade la política catalana. "S'ha acabat la festa", ha dit, assegurant que "si els actuals diputats independentistes estiguessin al sector privat, farien cua a l’atur per ineptes". Ha criticat també el PP, en aquest cas per haver posat al capdavant de la seva llista per Barcelona "un candidat provinent del". Una formació que, segons ell, ha viscut del procés i ha seguit la mateixa evolució d'aquest.Ha volgut explicar de manera gràfica la seva idea de quina política s'ha de fer a Madrid. Ha dit dues coses que caldria exigir al president espanyol: respecte per "una nació mil·lenària com Catalunya" iUna afirmació aquesta darrera que ha sobtat Manchón i ha fet que Montañola matisés assegurés que "la política té molt d'economia". Preguntat sobre si prefereix el PSOE o el PP, no ho ha aclarit, tot dient que dependrà de la "caixa". Però ha afirmat que l'independentisme més abrandat ho fia tot a una victòria d'un govern de dretes que inclogui Vox "i així poder plorar".El Círculo l'ha tractat bé a Montañola. Ha estat el president de la casa,, l'ha presentat de manera amable. La taula llarga que ha congregat Montañola era un microcosmos de tots els colors de la. Hi havia el president de Convergents, l'exconseller Germà Gordó; l'exconseller Genís Boadella, avui home fort del PDECat; la darrera portaveu de CDC, Marta Pascal; l'exconseller de Finances Juan José Folchi, exdirigent de la UCD de la Transició i avui a la Lliga Democràtica, i Isaac Martín, membre del PP alineat amb Alejandro Fernández.

