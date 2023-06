​Catalunya només cobreix un 13% de la demanda elèctrica amb renovables

Només cobreixen el 13% de la demanda elèctrica

Qui impulsa l'Observatori de les Energies Renovables de Catalunya L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya es defineix com una iniciativa de divulgació i coneixement impulsada per les principals organitzacions catalanes que treballen en l’àmbit de les energies renovables i la gestió energètica eficient.



En patronals i clústers del sector, com també organitzacions empresarials generals i col·legis professionals, entre altres.



Aquests en són els membres: APPA Renovables, Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (APUEE), CECOT, Clúster de la Bioenergia de Catalunya, Clúster de l’Energia eficient de Catalunya, Clúster Solar Solartys, el Col·legi de Camins, Canals i Ports, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Eoliccat, Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya -FEGICAT-, Pimec i UNEFCAT. L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya es defineix com una iniciativa deimpulsada per les principals organitzacions catalanes que treballen en l’àmbit de les energies renovables i la gestió energètica eficient.En formen part les diversess del sector, com també organitzacions empresarials generals i col·legis professionals, entre altres.Aquests en són els membres: APPA Renovables, Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (APUEE), CECOT, Clúster de la Bioenergia de Catalunya, Clúster de l’Energia eficient de Catalunya, Clúster Solar Solartys, el Col·legi de Camins, Canals i Ports, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Eoliccat, Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya -FEGICAT-, Pimec i UNEFCAT.

Catalunyadels objectius d'que haurien de permetre la descarbonització de l'economia i la societat. Tot i la fi d'una dècada de sequera eòlica , l'any 2022 l'aportació de les renovables a la demanda elèctricaDe fet, s'allunya del mateix full de ruta de la Proencat –aprovada fa pocs dies pel Govern -: si el 2021 faltava el 80,7% per cobrir els 69,1 Twh estimats per al 2030, l'any passat va pujar al 83,1%.“L'energia consumida a Catalunya el 2022 va ser”, denuncia l' Observatori de les Renovables que acusa la Generalitat de ser un “estret coll d'ampolla” que converteix el procés de tramitació en un “llast” per assolir els objectius de transició energètica.Catalunya va consumir el 2022 un total 45,36 TWh d'energia elèctrica. És un 0,9% superior al 2021, però encara inferior als 47,09 TWh prepandèmia (2019). Els autors de l'informe apunten que l'–que continua amb un boom sense aturador- va aconseguir rebaixar un 0,9% el global de la demanda elèctrica del país.Ara bé, com es cobreix aquest consum?(53,3%) prové de les tresubicades al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Els cicles combinats –afavorits per l'excepció ibèrica al gas- van pujar fins al 18%, mentre que la cogeneració va representar-ne el 8%.En canvi, el conjunt de les, dos punts menys que el 2021. La sequera va fer baixar laun 20% (representa el 5,95%), pràcticament la mateixa aportació que l'(5,6% de la demanda). De fet, tot i entrar en servei quasi 100 MW de nous parcs –ja en el darrer tram de l'any-, la producció va caure un 9,3%. Finalment, l'r –sense comptar l'autoconsum- només va aportar el 0,92% mentre que elun 0,4%.L'Observatori de les Renovables ha aprofitat la presentació de les dades per criticar la Generalitat. “Actua com a estreten la transició energètica”, assegura Víctor Cusí, president d'. En aquest sentit, ha reclamat solucions urgents: des de més personal per resoldre expedients, simplificar els tràmits així com incloure en el procés entitats de perfil tècnic com els col·legis professionals.Pels autors de l' estudi laper a assolir els objectius marcats per la mateixa administració en documents com la Proencat. En el cas dels projectes eòlics, es tarda de mitjana 550 dies entre la presentació d'un projecte fins a l'anunci d'informació pública. En el cas dels solars fotovoltaics, per la seva banda, són 631 dies des de l'entrada del projecte a la publicació de l'autorització.“S'observa un preocupantdels promotors per fer projectes a Catalunya, tant per la incertesa econòmica i financera com per la percepció de l’administració catalana com a poc eficient i resolutiva”, denuncia Víctor Cusí.

