Batet justifica eliminar la pròrroga del lloguer: «La majoria de la població no té problemes per pagar»

🎙️🔴@meritxell_batet sobre la no prórroga de la congelació dels lloguers i la futura nova llei d'habitatge:



"La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer". pic.twitter.com/YuLZ0NHr2P — Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) June 28, 2023

La cap de llista del PSOE per Barcelona,, ha justificat l'eliminació de la congelació de la pròrroga dels lloguers perquè. Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya en la qual també ha subratllat que el govern espanyol ha pres aquesta decisió per la nova llei d'habitatge, que preveu que totes les famílies vulnerables tinguin una pròrroga no de sis mesos, com fins ara, sinó d'un any. "Per tant,", ha afirmat Batet.No obstant això, els canvis respecte a la pròrroga actual i la llei d'habitatge és que la legislació encara no està en vigor i no s'inclou a tothom. Un aspecte que a ciutats com Barcelona, on el lloguer ha tornat a batre un rècord històric , podria ser clau. Sobre això, la líder dels socialistes a la capital catalana ha emfatitzat la, que augmentarà fins al 3% durant el 2024. Un topall, però, que novament encara no s'aplica perquè no hi hacom a tal oficialment.Amb la no pròrroga, els arrendadors podran modificar les condicions contractuals en els lloguers que expirin aquest dissabte 1 de juliol. Estendre la congelació dels lloguers era una vindicació de Podem, però no ha estat acceptada pel soci majoritari de la coalició. En canvi,

