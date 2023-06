Plataforma per la Llengua exigeix a l'Estat que aprofiti la presidència europea per fer oficial el català

Plataforma per la Llengua ha demanat al govern espanyol que aprofiti la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea per fer oficial el català al club dels 27 i li ha exigit que ho faci abans de les eleccions del 23 de juliol. L'entitat ha reivindicat l'oficialitat del català en l'acte "El català, 25a llengua oficial de la UE", que ha reunit aquest dimarts a Barcelona el periodista Antoni Bassas, el jurista Narcís Mir i el cantautor Halldor Mar.



A partir de l'1 de juliol, Espanya presidirà l'òrgan que decideix les llengües oficials de la UE. En aquesta direcció, l'entitat afirma que la petició "no és una quimera" i indica que "només cal reformar un reglament" per aconseguir-ho, en paraules de la seva vicepresidenta, Mireia Plana. Tanmateix, ha remarcat que hi ha nou reunions en el marc de la presidència del Consell des de dissabte vinent, quan comença, i fins al 23 de juliol. "Són nou oportunitats per demanar la reforma del reglament", ha clamat.

"El fet que estiguem parlant d'aquest tema encara ara el 2023 és d'una gran violència simbòlica cap a nosaltres, els catalanoparlants", ha afegit el periodista Antoni Bassas, que també ha volgut remarcar que "el fet que al Congrés no es pugui intervenir en català no ajuda a explicar a Europa que s'ha de poder fer allà també".

