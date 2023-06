Aragonès crida a aparcar els discursos «derrotistes» sobre l'economia catalana

El president de la Generalitat,, ha assegurat aquest dimarts en el sopar anual de Pimec que cal aparcar els "discursos derrotistes" sobre l'economia catalana. "Si hi ha discursos derrotistes, no surten dels emprenedors catalans", ha apuntat Aragonès en el sopar anual deacompanyat de la presidenta del Congrés,, i també del nou alcalde de Barcelona,. "Teniu el Govern al vostre costat", ha indicat en direcció a Pimec i al suport de l'executiu a la petita i mitjana empresa. Batet ha posat l'accent en el bon funcionament de l'economia estatal en un context complex per la inflació i els tipus d'interès. "Hi ha confiança en Espanya", ha remarcat la també candidata del PSC al 23-J.Abans del president ha intervingut el ministre d'Afers Estrangers,, que ha situat com a claus la transició digital i també les conseqüències de la guerra a Ucraïna, que porta en marxa pràcticament un any i mig. "És important continuar fent costat als petits i mitjans empresaris en solucions tecnològiques per competir al mercat", ha apuntat Albares, que ha tret pit de les mesures adoptades per apaivagar els efectes de la pandèmia i de la guerra. "Les mesures posen les bases per abordar amb èxit les transicions", ha indicat el ministre.L'encarregat d'obrir el sopar ha estat el nou alcalde de Barcelona,, que ha estrenat l'agenda business friendly davant l'empresariat. "Posarem fàcil l'activitat econòmica", ha assenyalat. La intervenció de Collboni és la primera en un fòrum empresarial des que va arribar a l'alcaldia gràcies a una maniobra propulsada pel PSC i que va comptar amb la col·laboració indispensable del PP i també dels comuns per descavalcar el guanyador del 28-M,. Una maniobra que va ser molt comentada en cercles empresarials.El dirigent socialista ha remarcat que Barcelona ha de convertir-se en una "ciutat d'oportunitats", i ha defensat la col·laboració público-privada. En campanya, Collboni va provar d'erigir-se com un candidat ben connectat amb el món empresarial, amb un discurs favorable a mantenir i potenciar els grans esdeveniments -el, del qual es va situar com a artífex que continués a Barcelona, o bé lade vela- i de mantenir l'activitat turística. Són elements de discrepància amb el govern municipal de l'exalcaldessa, a qui ha acompanyat des de dins del govern municipal en bona part dels últims vuit anys.

