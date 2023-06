Junts aposta per governar la Diputació de Barcelona amb una majoria alternativa al PSC

La direcció deaposta per governar lasense el. Aquest és el posicionament que s'ha pactat aquest dimarts en una reunió de la cúpula de la qual n'ha sortit la voluntat d'arribar a acords amb altres formacions al marge dels socialistes - amb els quals han governat l'ens en els últims quatre anys - per encetar una nova etapa a la institució. "Hi ha diverses majories possibles. La Diputació no és de ningú, tampoc del PSC", ha ressaltat el portaveu de Junts,, en la roda de premsa posterior a la cita de la cúpula. Segons Rius, el descavalcament dea l'Ajuntament, amb els socialistes com a protagonistes i el PP i els comuns com a col·laboradors,Per on passa aquesta majoria alternativa que planteja Junts? Per arribar a una entesa amb ERC i amb. Això vol dir que entre tots tres sumarien 23 diputats provincials, una xifra més alta de la que apleguen el PSC i els comuns -22-. Què vol dir? Que, en segona volta, tindria la presidència Junts, perquè el seu candidat disposaria de més suports que els socialistes. En tot cas, però, no es pot donar res per pressuposat, perquè Tot per Terrassa es pot acostar al PSC i, a banda, existeix la possibilitat que el PP -amb 4 diputats-i permeti als socialistes i als comuns arribar a la majoria absoluta a la Diputació.La decisió que ha adoptat la direcció de Junts és rellevant en la mesura que el debat ha estat viu en els últims dies. Sectors del món local del partit han reclamat reeditar l'aliança amb el PSC, un posicionament que ha abanderat Trias, que és precisament la víctima principal de la maniobra dels socialistes a Barcelona. "No estem per anar cedint quotes de poder", assenyalava un dels dirigents consultats per. "S'ha d'explicar molt bé a la gent per què es renuncia de manera voluntària a formar part del govern d'una institució amb", remarcava una altra veu amb ascendència municipal. "Algú creu que els alcaldes de Junts volen estar a l'oposició?", es preguntava en veu alta una tercera font consultada. El cert, en tot cas, és que els dubtes a la direcció són evidents a l'hora de reeditar l'acord amb el PSC, especialment després del que va passar fa una setmana a Barcelona.En aquest sentit, ja existien veus de la cúpula que aquests dies repeteixen que les decisions no es prendran "per les cadires". Feien servir aquest argument: "Quan vam sortir del Govern ja es va veure que això no és el més important per a nosaltres". El context també influeix, en la mesura que qualsevol acord -amb els socialistes o amb qui sigui- s'ha de tancar aquesta mateixa setmana, perquè el ple de constitució s'ha de celebrar el 14 de juliol. Això vol dir, per tant, que la decisió impactarà en la campanya de les, en les quals Junts hi compareix amb el discurs de la confrontació com a estendard i l'equiparació entre eli elcom a línia discursiva principal. Explicar un acord amb el PSC a la Diputació, tot i que la convivència dels últims quatre anys hagi estat plàcida, generava tensions."Si no entrem a la Diputació de Barcelona, el més gran que governarem serà l'ajuntament de Sant Cugat, com en l'etapa del tripartit", rememorava més d'un veterà de Junts aquests dies. Hi ha un altre element, en tot cas, a tenir en compte: la enèsim intent de reconciliació que estan posant en marxa ERC i Junts després del que ha passat a la capital catalana. I, en aquest sentit,, com a secretari general, ha situat com a prioritari arribar a un acord a la Diputació amb els republicans -que facilitarien el vot als exsocis de Govern- que inclogui també. Per números, podria funcionar. Sempre i quan el PSC no repeteixi la jugada de Barcelona i s'entengui amb el PP i els comuns. De moment, els socialistes insisteixen que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola