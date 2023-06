Elha fet una crida a laa les eleccions espanyoles i s'ha desmarcat així de la campanya per l'abstenció que promouen alguns sectors de l'independentisme polític i mediàtic. "Per la mateixa raó que cap partit unionista mai no demanaria l'abstenció com una manera de combatre l'independentisme, el Consell fa una crida a la participació massiva de l'independentisme en aquestes eleccions espanyoles", ha dit l'entitat que lideraen un comunicat.En aquest sentit, el Consell ha demanat facilitar el màxim de representació parlamentària a les forces independentistes -i la- que es presenten el 23-J, amb l'objectiu de bloquejar el Congrés dels Diputats i no facilitar cap investidura ni governabilitat a qui no es comprometi "inequívocament" ambde Catalunya. "Instem totes les forces independentistes a rectificar les estratègies de la desunió i de la negociació estèril amb Espanya", diu l'entitat.Així, ha demanat que el sobiranisme sigui "un actor prou nombrós" al Congrés per frenar una investidura i ha advertit que "l'estabilitat d'Espanya s'ha utilitzat com una eina per sotmetre i reprimir els anhels de llibertat i d'autodeterminació del poble català". Ho ha reclamat conscient, diu el Consell, de la desafecció de part de l'independentisme de cara al 23-J. Amb tot, l'organització, també a les institucions.L'entitat ha apel·lat a la "unitat estratègica" de les formacions independentistes davant d'un unionisme que veu sempre disposat a col·laborar per desbancar el sobiranisme, com creu que ha passat a Barcelona amb la investidura de, del PSC, com a alcalde amb els vots del PP i de Barcelona en Comú.

