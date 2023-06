​Els riscos ambientals provoquen quasi un 20% de les malalties cardiovasculars

Diferències arreu d'Europa

L'impacte dels riscos ambientals a les malalties cardiovasculars

Com reduir l'impacte dels riscos ambientals

Nova evidència de la relació entre. Un estudi de l'Agència Europea de Medi Ambient xifra en quasi un. Una estimació que inclou la, les altes temperatures vinculades al canvi climàtic, l'exposició al plom i el fum passiu del tabac. Els autors de l'estudi, tanmateix, admeten que la, ja que no es tenen en compte altres químics, ni la contaminació acústica, la lumínica nocturna o l'efecte combinat d'alguns d'aquests elements.L'acaba de publicar un gran treballar sobre l'impacte dels riscos ambientals en les malalties cardiovasculars, que inclouen atacs de cor i ictus, entre altres. Només a la Unió Europea cada any es diagnostiquen uns, la principal causa de mortalitat (37% del total).D'aquestes, segons l' estudi “Guanyar la malaltia cardiovascular: el paper del medi ambient d'Europa” un. Inclouen la contaminació de l'aire – a Catalunya supera les recomanacions de l'OMS - i les temperatures extremes del canvi climàtic, però també el fum passiu del tabac i contaminants com el plom.L'impacte d'aquests factors no és gens uniforme a Europa. Si la mitjana frega el 20%, en països de l'est se situen entre el 30 i el 35% mentre que a l'estat espanyol, en canvi,Les diferències en l'impacte de la contaminació de l'aire també són molt notables i van de l'1,1% a Suècia a quasi un 20% a Macedònia. Contaminants com les partícules en suspensió i els òxids de nitrogen provoquen un 3,3% de les malalties cardiovasculars de l'Estat. En aquest sentit, metges com els de la Vall d'Hebron proposen recollir l'exposició a la pol·lució als historials dels pacients , també per l'impacte enL'anàlisi de l'AEE posa de manifest que els riscos ambientals es poden prevenir, però els ciutadans tenen possibilitats limitades de protegir-se. En aquest sentit, reclamen unaper reduir la càrrega ambiental de la malaltia per a tots els ciutadans.Els autors de l'informe admeten que les dades tenen algunes incertes i llacunes que, de fet, poden arribar a subestimar l'impacte d'aquests riscos. Tot i això, asseguren que “l'evidència científica confirma sòlidament la reducció de l'exposició ambiental com uper reduir les malalties cardiovasculars”.Un dels advertiments de l'organisme europeu és que no només calen polítiques de reducció de la contaminació i d'adaptació al canvi climàtic, sinó també de reducció de les desigualtats. En aquest sentit, l'impacte de les temperatures extremes no només depèn dels països sinó de lesnòmiques i situen la lluita contra la pobresa energètica com un element clau en aquest àmbit. Cal recordar que Barcelona és la ciutat europea on es produeixen més morts per l'efecte illa de calor, segons un estudi d'IS Global.

