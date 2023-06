Donald Trump, en problemes: surt a la llum un àudio en el qual admet tenir documents «altament confidencials»

Els àudios de Trump

. La cadena estatunidenca CNN ha publicat un àudio de l'expresident en el qual admet estar en possessió de", un fet que és un delicte federal al país. Aquesta filtració també desmentiria les seves afirmacions anteriors en les quals havia negat tenir, en cap cas, documents d'aquest tipus. Fins i tot l'FBI va registrar la seva mansió de Mar-a-Lago."Això guanya totalment el meu cas, saps?, declarava Trump, amb un to pràcticament burlesc, en uns àudios que daten del juliol de 2021. Les paraules de l'expresident fan referència a uns arxius sobre un suposat pla nord-americà per envair Iran i que estava compartint amb altres persones del seu equip que no podien tenir accés a aquesta informació."Veuràs,Ara no puc, saps, però això continua sent secret", diu l'exmandatari en els àudios, que intenta demostrar que els plans de guerra amb Iran ja existien abans de la seva arribada a la Casa Blanca. Només la revelació en veu alta d'aquests documents pot comportar un delicte federal."Et donaré un exemple. Ell va dir que jo volia atacar Iran. (...) Em van presentar això (això és extraoficial). Això era seu. Això era tant d'ell com del Departament de Defensa dels Estats Units. (...) Això no va ser planejat per mi", va assegurar Trump en uns enregistraments dels quals tenia constància, segons CNN.Per la seva banda,i quela cinta per fer-lo semblar culpable quan en realitat l'"exculpa". L'exmandatari ha negat repetidament haver actuat malament i també ha assegurat que tenia dret a tenir uns documents que ja haviapenals que van des de la retenció deliberada d'informació de defensa nacional fins a la conspiració per obstruir a la justícia en el marc de la investigació en contra seva pels més de 300 documents classificats que es van trobar en la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida.

