Sense Spielberg però amb seny: «Indiana Jones And The Dial of Destiny» és l’entrega que ens mereixem

—en fa pràcticament 42 anys clavats—, l’arqueòleg que es feia dir per un nom inventat, odiava a mort les serps, i descobria tresors de nit mentre de dia feia classe,de la història del cinema. La indumentària segurament l’ha ajudat: és difícil, encara ara, veure un heroi amb barret de cowboy i un fuet com a arma principal. I que l’home que l’encarnava fosdoncs, home, francament, tampoc està de més., ha decorat samarretes, ha produït gairebé tant marxandatge com l’altra gran saga de Ford,. I ara sembla que, per fi, les seves històries han acabat.Que mai se sap, amb l’Indy. També havia posat punt final a la seva vida al final dei inclús va tenir un final feliç de conte de fades als darrers minuts deI després va tornar. I fa tota la pinta que, mentre Harrison Ford estigui viu, també ho estarà el cèlebre busca tresors. Entre altres coses perquè, a diferència del seu company menys afortunat Han Solo, FCom tots, vaja.Potser és aviat, doncs, per acomiadar-nos d’ell després de veure Indiana Jones And The Dial of Destiny.No patiu, no parlo literalment. No faré espòilers de cap mena. Però la cinquena entrega de la saga fa palesa una cosa: res és ni serà com abans.En aquesta última, Indiana Jones, a un pas de retirar-se de les seves dues professions, acaba atrapat per l’aventura que li proposa la seva fillola, encarnada meravellosament per una Phoebe Waller-Bridge que, per si no quedava ja clar, torna a demostrar que té un immens talent en tots els sentits possibles.un tresor buscat pels Nazis que, com sempre, barreja l’esperit religiós-mitològic i l’històric. Allò que no van saber fer tan bé amb la calavera de cristall.Primer punt a favor.TantEls seus personatges juguen a aquella dinàmica tan explorada, però sempre tan llaminera que navega entre l’amor i l’odi. Una que recorda a la que el mateix Jones té amb la seva gran partner,(Karen Allen) —però sense la tensió sexual— i que va fer tan especial el seu vincle amb el seu pare (Sean Connery). És la base del que funciona en la pel·lícula: l’Indy i l’Helena, resolent puzles, investigant llocs sagrats, i insultant-se de camí.D’aquí és d’on beu la pel·lícula: de buscar l’essència de la saga. Conscient que ni el seu protagonistas —en el primer cas, perquè, i en el segon, perquè Steven Spielberg ha fet un pas al costat en favor de—, la pel·lícula intenta assemblar-se a les seves predecessores lo just i necessari. Sense estridències. Sense aires de grandesa ni d’heroisme. Sense voluntat de reiniciar res. Simplement sent autèntica, homenatjant tot el que va venir abans amb. No tira de la nostàlgia en excés, no beu del fanservice per demanar a crits aplaudiments massius. Agafa l’essència, l’acció, l’humor i les dinàmiques per reflotar-ho tot i fer-ho brillar amb un petit toc de novetat que funciona finíssimament. I el resultat és una pel·lícula divertida, indiscutiblement Indy, que serveix com a punt de partida i com a punt final.Hi ha escenes, elements, i plans quejocs amb ombres, motifs sonors cortesia d’un John Williams en plena forma, punts de guió que són indispensables en qualsevol història autèntica d’Indiana Jones. En alguns sentits, encaixa més en la saga que la segona entrega. Però sense pretensions. Sense voler aferrar-se massa al passat ni mirar massa endavant en el futur.I aquí, el que veritablement es troba a faltar és l’home que ho va parir tot. Amb el permís de, l’autèntic nom rere l’èxit i la perdurabilitat d’Indiana Jones és Steven Spielberg, l’home rere la càmera. Aquesta cinquena entrega troba a faltar el seu pare.r —de fet, se’n surt amb un notable prou alt tot i la colossal envergadura del projecte.Ningú té la capacitat per insuflar una pel·lícula aparentment normal, d’aventures, blockbuster, d’una qualitat i d’una màgia que automàticament la converteixi en una obra mestra.per això va inspirar milers de nens a estudiar arqueologia. Perquè amb escenes explicades amb ombres —que li agrada una bona ombra a Spielberg—, tirs de càmera dramàtics per introduir el protagonista, i finals dignes de westerns en què l’horitzó sempre està a baix —rememorant aquell John Ford que un dia li va donar una lliçó cinematogràfica— Spielberg eleva una simple pel·lícula d’acció a una masterclass de cinema.Perquè ens entenguem: el logo de Paramount no acaba integrat en un pla inicial. I crec que, amb això, ja ho hem dit tot. Perquè només hi ha un mestre de la pantalla. I, Steven, ningú ho fa com tu.Amb Spielberg o sense, i amb un Harrison Ford de 40 anys o un de 80,, per sort per nosaltres, queda intacte. Un capítol més en les aventures d’un heroi que ha marcat generacions. Un d’aquells que encantarà a petits i grans. I d’aquells que posarem força amunt en el rànquing de la saga.

