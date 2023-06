Les emissions de la Unió Europea són un 10% superiors a les dades oficials

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

El Tribunal de Comptes Europeu ha detectat que laa l'hora d'avaluar el compliment dels objectius climàtics. Segons ha indicat l'organisme en un informe publicat aquest dilluns, la UE no inclou en el còmput la contaminació generada pelo aquella procedent dSegons els càlculs dels auditors, les emissions al conjunt dels vint-i-set sersi es tinguessin en compte totes les partides, uns volums que haurien impedit a la UE complir amb els objectius climàtics fixats per al 2020.De fet, els auditors apunten que els-i que aterren en països comunitaris-dins el sector, mentre que els vols nacionals i els vols comunitaris suposen el 44% restant. En aquest sentit, el membre del tribunal encarregat de l'auditoria Joëlle Elvinger, exigeix "més transparència" al conjunt dels estats membres."Creiem que totes les emissions de gasos d'efectes hivernacle produïdes per la UE s'han de tenir en compte, sense excloure aquells derivats del comerç, l'aviació i el transport marítim internacionals; això és important perquè la UE es va comprometre a ser líder mundial de la transició cap a la neutralitat climàtica", ha manifestat.De fet, si bé el Tribunal de Comptes reconeix que la, el document presentat aquest dilluns conté matisos. A banda de qüestionar els mètodes de càlcul, també assenyala que el compliment es va deure en bona part a factors externs com lao la crisi financera del 2009, que van reduir dràsticament el consum d'energia.En aquest sentit, i posant la vista al futur, els auditors es mostren, "més ambiciosos" respecte als del 2020. El tribunal considera que hi ha més aviat "pocs indicis" que el finançament disponible per assolir-los sigui suficient, especialment aquell provinent del sector privat. En paral·lel, observen que les fites es basen en supòsits "no del tot coneguts", com per exemple l'impacte de la dependència energètica de Rússia, o bé que "no es materialitzaran segons el previst".Finalment, els auditors posen de manifest que la Comissió ja ha notificat que els països de la UE "no tenen ambició per assolir els objectius d'eficiència energètica pel 2030", ja que "va quedar demostrat que el mateix objectiu pel 2020 hauria sigut el més difícil d'aconseguir".

