Barruera (Alta Ribagorça)

Església romànica de Sant Feliu de Barruera Foto: Centre del Romànic de la Vall de Boí

Beget (Ripollès)

Beget, un poble del Ripollès amb molt encant. Foto: Arxiu.

Calella de Palafrugell (Baix Empordà)

Les barques de la platja de Calella de Palafrugell Foto: ACN

Castellar de n'Hug (Berguedà)

Castellar de n'Hug Foto: Pixabay/Josep Monter

Conesa (Conca de Barberà)

El municipi medieval de Conesa Foto: Turisme Conca de Barberà

Durro (Alta Ribagorça)

Les falles de Durro, a l'ermita de Sant Quirc Foto: Sergi Ricar / Patronat Turisme Vall de Boí

Montclar (Berguedà)

Una imatge del poble de Montclar. Foto: Aj. Montclar

Montsonís (Noguera)

Castell de Montsonís Foto: Castells de Lleida

Mura (Bages)

Quim Masferrer a Mura durant el rodatge d'«El Foraster» Foto: Brutal Media

Pals (Baix Empordà)

Un dels carrerons empedrals de Pals Foto: Wikipedia commons

Peramea (Pallars Sobirà)

Imatge del poble de Peramea Foto: Casa Parramon

Peramola (Alt Urgell)

Vista de Peramola Foto: Ajuntament de Peramola

Peratallada (Baix Empordà)

Els carrers de Peratallada, en una imatge d'arxiu Foto: Arxiu

Prades (Baix Camp)

Prades de postal després d'una nevada. Foto: MeteoPrades

Rupit (Osona)

El pont penjant d'accés a Rupit Foto: Osona Turisme

Santa Pau (Garrotxa)

Perxes empedrats a Santa Pau, la Garrotxa Foto: Visit Santa Pau

Siurana (Priorat)

El paisatge de Siurana, dalt de la roca, amb el pantà al fons. Foto: Igancio Conejo

Taüll (Alta Ribagorça)

L'església de Sant Climent de Taüll. Foto: Josep Maria Montaner

Catalunya és un país molt ric en. Elsen són els grans protagonistes, amb vistes espectaculars i diversos de boscos, muntanyes o platja. I així ho reconeix l'Agència Catalana de Turisme , que distingeixAquest estiu, amb els preus dels vols disparats i la inflació trucant a la porta, molts catalans es quedaran pel territori de vacances. És, doncs, unque desconeixies fins ara i que t'enamoraran pels seus paisatges, la gastronomia o la història que tenen al darrere.és un dels pobles que integren el municipi ribagorçà de Vall de Boí. Com passa en molts altres pobles de la zona, l'art romànic és el reclam turístic de la població, de poc més de 500 habitants, en què l'agricultura i la ramaderia tenen un pes important.és un petit nucli de població que pertany al municipi de Camprodon. Ple de màgia i encant, pareix que el temps s'hagi aturat des d'èpoques immemorials, ja que conserva totes les seves edificacions medievals de pedra, amb petits carrerons, places centenàries i monuments romànics.és un dels pocs nuclis de la Costa Brava que encara conserva l'encant que es respirava als pobles de la zona abans que s'hi instal·lés el turisme. Carrers estrets, cases amb coberta inclinada i habitatges tradicionals de pescadors de dues plantes completen l'antic poblet de pescadors a tocar del Mediterrani.Aquest municipi del Berguedà va ser premiat el 1984 pel Ministeri de Turisme com un dels pobles més bonics de l'Estat, a més de ser referent turístic per la seva privilegiada ubicació, al parc natural del Cadí-Moixeró.és un dels pobles habitats de més altitud de Catalunya i compta amb les fonts del riu Llobregat.Declarat bé cultural d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya el 2021,és un petit municipi de la Conca de Barberà que conserva plenament l'aire medieval dels temps passats. La muralla i els petits carrerons del poble, amb grans pedres, detalls modernistes i escultures repartides pels carrers de la localitat són clau per mantenir la màgia.A 1.395 metres d'altitud i allunyat de les principals vies de comunicació de la zona es troba. Aquest poblet de l'Alta Ribagorça, integrat al municipi de Vall de Boí, és dels municipis de la vall que reuneix tres reconeixements per la Unesco: l'església i l'ermita, Patrimoni Mundial l'any 2000; destinació Starlight per disposar d'excel·lents qualitats per observar el cel i, finalment, Patrimoni Immaterial a la festa del foc per les falles pirinenques.Vint cases de pedra conformen el nucli de, al Berguedà. Després de ser abandonat, als anys 60 un grup d'excursionistes van recuperar aquest petit poblet que conserva habitatges dels segles XVII i XVIII disposats al voltant d'una plaça, que també compta amb una església.és una visita imprescindible per conèixer la història de la zona que ha marcat l'evolució de la comarca de la Noguera. Què s'hi pot trobar? Des del santuari de Santa Maria de Saglar, al castell de la localitat i, fins i tot, arribar al poble per un túnel.A tocar de Manresa i en ple Bages,és un d'aquells petits pobles medievals que enamoren fins i tot als més cosmopolites. Té tots els ingredients necessaris perquè un poble sigui considerat medieval: carrerons de pedra, estrets i amb costa, escales de pedra i perxades de somni.Tornem a la Costa Brava per descobrir, una de les vil·les més pintoresques de la regió. El nucli antic d'estil gòtic restaurat ha fet recuperar l'esplendor del poble que tot i estar ubicat al cim del Puig Aspre, arriba fins a la costa amb una gran platja ideal per practicar esports aquàtics. Un dels elements característics són els camps d'arròs, que recorden el seu passat pantanós.El conjunt històric de, al Pallars Sobirà, ha estat declarat bé cultural d'interès nacional per tot el contingut artístic que conté. Data del segle XI, té teules àrabs roges fetes amb el fang local, l'església de Sant Cristòfol amaga una talla policromada de fusta de la mare de Déu del Remei del segle XII i el poble conserva un gran om declarat arbre monumental.El poble d'aigua de, a l'Alt Urgell, està situat a la vall del Segre, als peus de les primeres muntanyes del Prepirineu i és el punt de partida ideal per descobrir la regió que conté formacions rocoses, ermites romàniques i riscos vertiginosos amb grans vistes. Aquest poble té diferents elements turístics, sobretot vinculats a l'art romànic.A mig camí entre Barcelona i França es troba, un conjunt històric i artístic declarat bé cultural d'interès nacional i un dels nuclis catalans més importants pel que fa a arquitectura medieval. El municipi conserva el seu aspecte feudal, amb carrers estrets, un castell-palau ben conservat i les muralles, amb un fossat excavat a la roca on s'ubica.Conegut també com la Vil·la Roja, el municipi de, al Baix Camp, va ser catalogat com bé d'interès cultural el 1993 pel seu conjunt històric. Inclòs gairebé tot al parc natural de les Muntanyes de Prades, el poble compta amb una plaça, església, castell i muralles com a elements principals de la seva organització interna des de l'època medieval.Enmig de l'espai natural del Collsacabra, rodejat de boscos frondosos i una riera, es pot trobar. Aquest poblet d'Osona és un dels que té més encant de tot Catalunya i forma part del municipi de Rupit i Pruit. L'interior del poble és totalment per als vianants, sense vehicles, i per accedir-hi cal travessar el pont penjant que passa per sobre de la riera de Rupit.La vil·la medieval de, situada en ple parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, compta amb una gran varietat de fenòmens volcànics de la zona, i un dels seus punts d'interès és el volcà de Santa Margarida, o el Croscat. El poble conserva el recinte de la vil·la vella amb característiques medievals molt marcades: plaça porticada, arcs desiguals, castell i carrers empedrats i estrets.Casetes i carrers empedrats, una gran església romànica i les vistes privilegiades de tot el pantà., al Priorat, és un d'aquells municipis no aptes per als porucs a les altures, ja que està situat dalt de la muntanya i a tocar del precipici, una ubicació privilegiada per gaudir de les vistes de la serra del Montant, el pantà de Siurana i les muntanyes de Prades. És un punt de referència i destí per als escaladors i excursionistes.és un poblet encantador de cases de pedra situat en un entorn natural pirinenc de primer nivell. Immers al vall de la Vall de Boí, els paisatges que l'envolten formen part del parc nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, ideals per fer turisme actiu i esports de muntanya. A més, les esglésies romàniques de la zona, declarades patrimoni de la humanitat, són d'indispensable visita.

