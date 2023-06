Ensurt enmig de l'AP-7: un autobús s'incendia i queda totalment calcinat

Els passatgers han sortit sans i estalvis

Un autocar s'ha incendiat aquest diumenge al matí a l'a la(Alt Empordà) just abans de la frontera amb. La quarantena de passatgers han pogut sortir sans i estalvis pel seu propi peu, però el foc ha obligat a tallar la via en direcció nord, cosa que ha provocat cues d'almenys 4,5 quilòmetres.L'incident ha tingut lloc cap a dos quarts de deu del matí i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat set dotacions delsde la Generalitat, que no han pogut salvar el vehicle. No hi ha risc de foc forestal. Els passatgers han estat traslladats al centre cívic municipal de la Jonquera. El tall de l'autopista també ha provocat fins a 2,5 quilòmetres de cua a la carreteraa la Jonquera en direcció a França.A dos quarts d'onze d'aquest diumenge al matí, els Bombers han reobert un carril deque ha permès reactivar la marxa. Tot i això, la retenció de l'AP-7 al seu pas per la Jonquera continua activa en un punt habitualment congestionat. De l'autobús, un cop extingit el foc, només ha quedat dempeus l'estructura metàl·lica. El vehiclees troba al mig del carril que continua tancat i on s'estan fent tasques de neteja i retirada de les restes.Pel que fa a la quarantena de passatgers, segons informen fonts municipals, han pogut sortir sense dificultats del vehicle després de detectar fum a l'interior- i abans que s'incendiés. De seguida, han estat traslladats alde la Jonquera, on han pogut esperar que un segon autocar els recollís perquè poguessin continuar el trajecte. Era un grup que es dirigia a) i que ha marxat de la localitat on han patit l'accident al migdia. Les causes que han provocat l'incendi en aquest autobús es continuen investigant.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola