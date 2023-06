Xavier Trias no descarta negociar amb el PP després del 23‑J

Les eleccions espanyoles del pròximes poden decidir per pocs diputats i els pactes ja marquen des d'ara tots els debats. Qui ja s'ha pronunciat abans de l'inici de la campanya és, que en una entrevista a l'aquest diumenge assegura que no es negaria a mantenir una "negociació seriosa" amb elsempre que sigui en solitari. "El PP ambfa por", apunta l'actual líder deTrias s'ha referit a la llengua com el principal escull per assolir un possible acord amb els populars. "Sicreu que aquí fem un apartheid lingüístic, no tenim res a negociar amb ell", ha assegurat, a la vegada que ha remarcat que qualsevol que vulgui ser president de l'Estat no pot fer "".Sobre pactes també en va parlar la candidata de Junts el 23-F,, que en una entrevista a Ser Barcelona va rebutjar investir: "Estem ara en l'escenari que no se'l pot investir. És claríssim. Ha mentit a tothom". La cap de llista de la formació també refusava repetir l'acord amb el PSC per governar plegats la Diputació de Barcelona , malgrat que Trias ha refermat en diverses ocasions la seva confiança cap a Núria Marín El dirigent de Junts també ha disparat contra elper la decisió de presentar-se a les eleccions com ja va fer Artur Mas aquest divendres . De fet, Trias ha confirmat el vot per a Junts el 23-J i creu que tant Mas comfaran el mateix. "Hem d'anar tots en la mateixa direcció perquè ens volen aniquilar", ha apel·lat. Trias també ha vaticinat mals resultats del PDECat, a qui demana planificar una estratègia de futur, i ha demanat generositat a Junts per incorporar nous perfils.

