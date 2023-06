Wagner, els mercenaris que han clavat una «punyalada a l'esquena» de Putin

Altres notícies que et poden interessar

Laque des de fa més d'un any i mig es desenvolupa a l'est d'Europa pot haver fet un gir importantíssim aquest dissabte. La "rebel·lió" declarada pel grup Wagner al Kremlin , en cas que fructifiqui, trasllada el conflicte des de l'est d'fins a dins de, un fet que generaria una crisi absoluta dins el país sempre controlat amb la mà dura de. Però qui són aquests mercenaris que han clavat "una punyalada a l'esquena" del president de Rússia?Aquesta organització, definida com a empresa militar privada, fa els primers passos el 2013 de la mà de, un veterà de l'exèrcit rus. Un any després, i dirigits per aquest mateix militar, els integrants de l'organització van començar a operar a la regió ucraïnesa de, avui un dels punts claus de la guerra. El grup paramilitar ha estat vinculat habitualment a l'extrema dreta i al neonazisme. Els defensors d'aquest plantejament asseguren que el nom de Wagner va ser escollit per Utkin com a admirador del, ja que Richard Wagner era el compositor preferit d'En tot aquest entramat és clau per unir Utkin i Putin el protagonista del dia:. És qui ha declarat obertament que el grup que dirigeix aniria a "eliminar el mal" del Ministeri de Defensa i de l'Interior russos després de denunciar un atac de l'exèrcit rus als camps d'entrenament de Wagner. Abans d'adquirir aquesta faceta de càrrec militar, però, era conegut com el "xef de Putin", una de les persones afins al seu cercle i popular per gestionar els serveis de càtering dels sopars de gala del president rus amb líders internacionals.A Rússia està prohibida l'existència de qualsevol, deo d'empreses militars privades, però Putin va trobar en Wagner un bon aliat per a la guerra a Ucraïna. El que primer era un petit grup amb poc més d'un miler d'integrants, ara s'ha convertit en un gegant que pot arribar fins als. Tot això és pràcticament impossible sense els diners d'un gran estat al darrere i, evidentment, tots els ulls apunten al Kremlin.Per Putin, segons la mirada d'experts i analistes, Wagner serveix com a esquadró militar independent per actuar en aquells conflictes en què Rússia no vol prendre part de manera clara. Per això, algunes de les seves actuacions s'han produït en països com, el, la. De fet, el president rus ni el Kremlin mai han afirmat que Wagner treballi per ells.La presència a Ucraïna no és nova: abans van participar en la presa de la península de-pràcticament pacífica i sense gairebé resistència ucraïnesa- i van mantenir-se també en la zona delamb l'esclat del conflicte el 2014, aconseguint dominar-la juntament amb les tropes russes. Però amb l'inici de la guerra total a Ucraïna s'han erigit en la facció més violenta de l'exèrcit rus, sent responsable d'execucions massives i de saquejos a cada ciutat que conquerien. Ara, sembla que han declarat la "rebel·lió" a Putin, sobre el qual sobrevola l'amenaça d'una guerra civil que podria tenir conseqüències nefastes per l'imperi inexpugnable que ha intentat construir.​​​​​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola