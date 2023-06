Barcelona torna a tocar sostre amb el preu del lloguer: 1.087 euros

i ja encadena tres anys d'increments entre gener i març. De mitjana, els barcelonins han de pagar per un pis llogat fins a, segons les últimes dades actualitzades per l'Incasòl, que constaten un increment de 10 euros respecte als 1.077,5 de finals del 2022., tot i que la tendència a l'alça fa molts més anys que s'arrossega. Així, un pis de lloguer costava 387 euros l'any 2000 i 776 l'any 2010.D'altra banda, entre gener i març s'ha notat unfins als 10.890, prop d'un 11% menys que el 2022. La pujada del preu del lloguer és generalitzada a totes les zones de Barcelona. Entre gener i març del 2023,Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu.L'actualització de les dades coincideix amb el llei d'habitatge que busca rebaixar els costos pels inquilins a les anomenades "zones tensionades". Precisament, el Govern ha sol·licitat aquest dijous que 140 municipis catalans entrin en aquesta categoria per poder limitar les pujades en aquesta mena de contractes.L'arribada de la nova llei i els canvis que podria comportar, per exemple, enque ara han d'anar a càrrec de propietari, han influït en la frenada del nombre de contractes. En total, la xifra suposa un descens del 24% amb relació al 2021. Això sí, la dada registrada és similar a la registrada entre gener i març del 2020 (11.435), just abans de l'esclat de la pandèmia del Coronavirus.

