Mas es desmarca del PDECat: «No s'hauria de presentar a les eleccions espanyoles»

⏹️ EL VAR | 💬 "El @Pdemocratacat en aquestes eleccions no s'hi hauria de presentar".



👤 L'expresident de la formació, Artur Mas, ho ha dit després que aquesta setmana el PDeCAT ha designat @roger_mont com a cap de llista a les eleccions del #23J.



▶️ https://t.co/XFbskKQj0J pic.twitter.com/4GMGu2ZeqE — La Caravana (@lacaravanaestel) June 23, 2023

, expresident de la Generalitat, s'ha desmarcat aquest divendres públicament del PDECat per la decisió de presentar-se a les eleccions espanyoles del 23-J amb Roger Montañola com a candidat . "No té sentit anar dividint l'espai", ha assenyalat Mas en una entrevista a Ràdio Estel en la qual ha apuntat que en va parlar amb David Bonvehí, president de la formació postconvergent. "Ja s'ha fet alguna prova i no ha sortit bé", ha remarcat Mas l'exlíder de CDC, que també ha culpat Junts de no voler una nova aliança amb el PDECat., ha ressaltat l'expresident de la Generalitat, que ha indicat que el millor escenari era el d'una fórmula com la dea Barcelona. "Quan hi ha operacions conjuntes de suma, els resultats sempre són molt millors", ha apuntat Mas, que ha considerat "molt evident" la necessitat de no dividir l'espai. "No es pot negar una i altra vegada. S'hauria de fer com a Barcelona i a altres municipis", ha determinat.A Barcelona, Trias va arribar a un acord per unificar sota el mateix paraigua Junts, el PDECat -que va situarcom a número sis de la llista-,(MES). De cara a les espanyoles, Demòcrates i MES sí que han continuat anant plegats amb Junts, però el PDECat va en solitari amb Montañola com a candidat. Míriam Nogueras, la candidata de Junts, va ser vicepresidenta de la formació postconvergent, però va estripar el carnet quanva fundar Junts.La resposta del PDECat no ha trigat a arribar. En un vídeo extret de la pel·lícula Love Actually en el qual el primer ministre britànic s'enfronta al president dels Estats Units, el partit hi posa subtítols per indicar que a partir d'ara cal "parlar clar" i que, tot i ser un "partit petit", són un "bon partit". En un moment del metratge, els subtítols indiquen que la relació amb l'expresident "ha canviat" perquè

