Llista d'ERC a les eleccions espanyoles 2023 per Barcelona: tots els candidats al Congrés

Llista d'ERC per a les eleccions del 23-J per Barcelona

Gabriel Rufián i Romero Teresa Jordà i Roura Francesc-Marc Álvaro i Vidal (independent) Pilar Vallugera i Balañà Joan Capdevila i Esteve (independent) Maria Carvalho Dantas Héctor Sánchez Mira Biel Cursach Perona Maria Pérez Company Oriol Batlló i Farriol Judith Juanhuix Gibert Damià del Clot i Trias Kènia Domènech i Àlvarez Abul Kalam Azad Ali Creu Camacho i Guerra Josep Maria Ribas i Ferrer Montse Soler i Pons Gerard Garrido Gutiérrez Irina Moreno i Martí Regina Rigau i Fradera Ricard Farin i Sanz Inmaculada (Inma) Ranera Blasco Teresa Verdaguer i Massó Xavier Mombiela i Quintero Montserrat Vilardosa i Tomàs Maria Teresa Escobar i Gomera Carles Palanca i Muñoz Marta Rosique i Saltor Agustí Pérez i Carrasco Mireia Ingla Mas Jesús Teran i Martínez Carolina Telechea Lozano

El 23 de juliolrepetirà per cinquena vegada consecutiva com a líder de la candidatura d'al Congrés per Barcelona. En l'última convocatòria, del 2019 els republicans van quedar en segona posició a la circumscripció barcelonina, per darrere del PSC, i van aconseguir 7 diputats dels 13 que van obtenir a tota Catalunya, on es van imposar globalment. Esquerra comptarà amb l'exconselleracom a número 2 de Rufián, i el tercer de la llista serà el periodista Francesc-Marc Álvaro . Consulta tots els noms a continuació.

