Un exassessor de Manuel Valls a Barcelona, nou líder del PSC a Badalona

Canvi de cara aldedesprés dels pèssims resultats del 28-M on els socialistes van passar de vuit a quatre regidors. La renúncia de l'exalcaldeha situatcom a nou líder socialista a la ciutat després de ser escollit com a tercer regidor del partit a les eleccions municipals. Carrera completa així el pas de Barcelona a Badalona després d'una etapa convulsa a l'ajuntament de la capital catalana.Carrera havia començat el mandat del 2019 al consistori barceloní formant part de la llista de, que en aquell moment liderava, i en el qual ell va ocupar la setena posició. A la vegada, també feia d'assessor de l'exprimer ministre francès. Més tard, però, després de la ràpida separació dels dos grups municipals, va decidir fer-se militant del PSC i a partir de llavors va passar a ser assessor dels socialistes i adjunt a la primera secretaria del partit aDe fet, a finals del 2022 i arran de la marxa de la regidora, va poder ser regidor precisament per trobar-se a la llista de Valls. Carrera, però, va renunciar a acceptar l'acta perquè no volia representar una llista que ara no formava part del seu projecte polític. Aquest episodi va ser una premonició del fracàs de l'espai que va deixar Valls a Barcelona: el 28-M ni Ciutadans nivan aconseguir representació a l'Ajuntament de Barcelona.Carrera també va ser una de les cares visibles deen els moments més àlgids del procés independentista. De fet, el 2018 va ser nomenat coordinador de l'agrupació de joves de l'entitat espanyolista. Abans d'entrar en política, el nou líder del PSC a Badalona va ser tertulià a mitjans comi va escriure el llibre Las mentiras del independentismo catalán. Ara, amb només quatre regidors socialistes, haurà de combatre el lideratge de, un polític amb qui fa uns anys hauria coincidit en manifestacions espanyolistes.

