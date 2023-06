Ayuso, reescollida presidenta de la Comunitat de Madrid per tercera vegada

Sense cap sorpresa i d'acord amb el previst,ha estat investida aquest dijous presidenta de la Comunitat de Madrid per tercera vegada consecutiva. Però en aquesta ocasió ho ha fet amb la majoria absoluta que li donen elsdel PP, obtinguts el 28-M. Vox s'ha abstingut. El ple de l'va començar dimecres i ha acabat aquest dijous. "Responsabilitat absoluta" és com ha descrit Ayuso la continuïtat de la seva etapa, que entoma amb canvis profunds a l'executiu madrileny.En la seva intervenció de dimecres, Ayuso va dedicar bona part del discurs, indirectament, a la campanya del. I és així que va llançar dures crítiquespresidit per Pedro Sánchez. I alguns dards contra Vox. Després dels retrets, va enumerar la seva recepta per als quatre anys que venen de legislatura, com la construcció de, la rebaixa del bonus de transport, un nou sistema de, i la reforma de laUna de les mesures anunciades que ha rebut fortes crítiques aquest dijous en la continuïtat del ple de l'Assemblea de Madrid ha estat la voluntat de canviar la reforma que afecta el col·lectiu LGTBI. El portaveu del PSOE a l'Assemblea de Madrid,, ha defensat que aquesta normativa ha funcionat "amb normalitat" i ha titllat d'"estigmatitzador" que s'obri el meló proposant la reforma. La norma es va aprovar l'any 2017 sota la presidència de la també popularAyuso ja téSón nou conselleries amb cares totalment renovades, ascendint càrrecs intermedis i prescindint de la vicepresidència. Un dels fitxatges notoris és, nova consellera de Família, Assumptes Socials i Joventut. Una figura, no exempta de polèmica. Va ser la viceconsellera -número dos- d'Assistència Sanitària del govern regional, i l'autora de la firma del contracte de subministrament de mascaretes durant la pandèmia que beneficiava el germà d'Ayuso Ayuso va ser una de les grans guanyadores de la nit del 28-M, aconseguint 70 escons, reeditant el PP de la majoria absoluta que va aconseguir Esperanza Aguirre l'any 2011. La dirigent popular és emblema delque han dibuixat els comicis, i que dibuixa també com el PP enfila el camí cap a les eleccions del 23-J. Un PP que olora la Moncloa, que va haver d'abandonar el 2018 quan va triomfar la moció de censura presentada pel líder socialista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola